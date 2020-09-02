Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і собак: законопроєкт "слуг народу"

В Україні пропонують зобов'язати всіх власників тварин присвоювати їм спеціальний номер, а після вносити його до реєстру разом з ім'ям господаря і його адресою. Така процедура буде платною, проте її вартість поки ще не визначили.

Відповідні нововведення прописані в законопроєкті №3796, який розробили і зареєстрували кілька десятків нардепів від "Слуги народу". Детальніше про те, як буде працювати нововведення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Навіщо проводити ідентифікацію тварин?

Як говориться в пояснювальній записці, головна причина – не допустити, щоб тварини виявлялися безпритульними. Відповідальність власника – поширена практика. Більш того, Україна вже взяла на себе зобов'язання це зробити, коли ратифікувала ще в 2013-му Європейську конвенцію про захист домашніх тварин.

"Одним з методів регулювання чисельності бездомних (безпритульних) тварин є ідентифікація собак і кішок за допомогою спеціальних методів, а також введення реєстру номерів тварин разом з прізвищами та адресами їхніх власників (стаття 12)", – йдеться в пояснювальній записці.

І що, доведеться реєструвати навіть собак і кішок?

Так, доведеться реєструвати собак і кішок і можливо навіть хом'ячків. Поки така реєстрація стосується тільки великої домашньої худоби. Тепер же Кабінет міністрів повинен скласти новий перелік, куди увійдуть і домашні улюбленці.

Власників зобов'яжуть:

провести ідентифікацію і реєстрацію домашньої тварини;

ховати або утилізувати труп свого тваринного;

забезпечити необхідне утримання тварини;

виховувати (дресирувати) тварин.

Як буде проходити реєстрація тварин?

А ось тут найцікавіше. Законодавці пропонують відкрити нові реєстри, надати спеціальним агентам доступ до них і збирати інформацію на кожного:

відомості про власника тварини;

місце утримання (постійного перебування) тварини;

вид тварини, порода, кличка, дати народження, щеплення і т.д .;

ідентифікаційний номер засобу ідентифікації;

особливі прикмети тварини при наявності (каліцтва, особливості і т.д.);

З огляду на, що закон передбачає безкоштовну ідентифікацію тільки для пільговиків, за неї доведеться платити. Скільки – поки що не відомо. Тобто спочатку потрібно знайти спосіб ідентифікувати тварину, а потім вже внести інформацію про нього в спеціальну базу.

Серед авторів законопроєкту – скандальний нардеп

Один з авторів законопроекту – Антон Яценко, про який вже неодноразово писав OBOZREVATEL. У ЗМІ його називають автором схеми збору платежів при реєстрації угод з нерухомості. Тоді, як і у випадку з тваринами, для благих цілей створили єдиний реєстр, але доступ до нього потрібно було отримувати через спеціальні майданчики, кожна з яких збирала гроші за вхід на сайт.

Громадська організація "Ліга антрітраста" пише про це наступне: через приватних посередників, які навряд чи будуть займатися такою діяльністю безкоштовно, і за боргу реєстрацію вам потрібно буде цим "прокладкам" заплатити гроші.

Без ідентифікації і реєстрації, наприклад, транспортувати тварину не вийде. Кожному власнику тварини з моменту його придбання дають 3 місяці на оформлення всіх документів.

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