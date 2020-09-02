Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і собак: законопроєкт "слуг народу"

За реєстрацію домашніх тварин доведеться платити
Нові правила можуть торкнутися навіть власників хом'ячків
Серед авторів законопроєкту скандальний нардеп Яценко
Тварин змусять реєструвати.
В Україні пропонують зобов'язати всіх власників тварин присвоювати їм спеціальний номер, а після вносити його до реєстру разом з ім'ям господаря і його адресою. Така процедура буде платною, проте її вартість поки ще не визначили.
Відповідні нововведення прописані в законопроєкті №3796, який розробили і зареєстрували кілька десятків нардепів від "Слуги народу". Детальніше про те, як буде працювати нововведення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Як говориться в пояснювальній записці, головна причина – не допустити, щоб тварини виявлялися безпритульними. Відповідальність власника – поширена практика. Більш того, Україна вже взяла на себе зобов'язання це зробити, коли ратифікувала ще в 2013-му Європейську конвенцію про захист домашніх тварин.
"Одним з методів регулювання чисельності бездомних (безпритульних) тварин є ідентифікація собак і кішок за допомогою спеціальних методів, а також введення реєстру номерів тварин разом з прізвищами та адресами їхніх власників (стаття 12)", – йдеться в пояснювальній записці.
Так, доведеться реєструвати собак і кішок і можливо навіть хом'ячків. Поки така реєстрація стосується тільки великої домашньої худоби. Тепер же Кабінет міністрів повинен скласти новий перелік, куди увійдуть і домашні улюбленці.
Власників зобов'яжуть:
провести ідентифікацію і реєстрацію домашньої тварини;
ховати або утилізувати труп свого тваринного;
забезпечити необхідне утримання тварини;
виховувати (дресирувати) тварин.
А ось тут найцікавіше. Законодавці пропонують відкрити нові реєстри, надати спеціальним агентам доступ до них і збирати інформацію на кожного:
відомості про власника тварини;
місце утримання (постійного перебування) тварини;
вид тварини, порода, кличка, дати народження, щеплення і т.д .;
ідентифікаційний номер засобу ідентифікації;
особливі прикмети тварини при наявності (каліцтва, особливості і т.д.);
З огляду на, що закон передбачає безкоштовну ідентифікацію тільки для пільговиків, за неї доведеться платити. Скільки – поки що не відомо. Тобто спочатку потрібно знайти спосіб ідентифікувати тварину, а потім вже внести інформацію про нього в спеціальну базу.
Один з авторів законопроекту – Антон Яценко, про який вже неодноразово писав OBOZREVATEL. У ЗМІ його називають автором схеми збору платежів при реєстрації угод з нерухомості. Тоді, як і у випадку з тваринами, для благих цілей створили єдиний реєстр, але доступ до нього потрібно було отримувати через спеціальні майданчики, кожна з яких збирала гроші за вхід на сайт.
Громадська організація "Ліга антрітраста" пише про це наступне: через приватних посередників, які навряд чи будуть займатися такою діяльністю безкоштовно, і за боргу реєстрацію вам потрібно буде цим "прокладкам" заплатити гроші.
Без ідентифікації і реєстрації, наприклад, транспортувати тварину не вийде. Кожному власнику тварини з моменту його придбання дають 3 місяці на оформлення всіх документів.
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