Українців хочуть змусити платити за землю по-новому: нововведення торкнеться навіть пенсіонерів

В Україні низка народних депутатів від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт №3131, в рамках якого пропонують ввести мінімальну суму, яку повинні платити українці з кожного гектара. В середньому це близько 1400 грн (5% від оціночної вартості). Платити будуть навіть ті, хто зараз за законом звільнені від податків.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Платити повинні будуть всі, хто володіє землею сільськогосподарського призначення площею від одного га. І навіть ветерани та пенсіонери, які зараз нічого не платять.

Один з авторів законопроєкту Мар'ян Заблоцький у коментарі OBOZREVATEL заявив: в Україні немає жодного пенсіонера, який володіє землею площею менше гектара, самостійно її обробляє або ж зовсім її не використовує. Мовляв, насправді вся подібна земля вже перебуває в оренді, але офіційно відносини не оформлюють.

"Спробуйте самі обробити хоча б грядку. А потім уявіть кілька гектарів. Неможливо це зробити. Є орендар, який офіційно не оформляє оренду і не платить податки до бюджету села. Не існує пенсіонера, який би самостійно обробляв кілька гектарів. Це фізично неможливо", – розповідає Заблоцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підготували концепцію податку на виведений капітал, який може замінити податок на прибуток.

В Україні, щоб запевнити заповіт, підтвердити підпис або написати довіреність, доведеться платити в десятки разів більше. Державне мито на нотаріальні послуги пропонують підвищити в 17-750 разів (залежно від послуги). Відповідні нововведення описані в законопроекті №3236-1, який зареєстрував нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.