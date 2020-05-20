На українців чекають важкі часи: директори йдуть на роботу в салони, а в Кабміні обіцяють вакансії на будівництвах

В Україні рівень безробіття у 2020-му може досягти рекордних за останні роки 9,4%, прогнозують у Кабміні. Половина безробітних, згідно з даними статистики, це здобувачі з вищою освітою і віком від 40 років.

Кабмін розробив для них програму підтримки і обіцяє найближчими місяцями створити пів мільйона робочих місць. Заковика лише в тому, що працювати доведеться на будівництвах і з мітлами на вулицях, а заробітна плата складе всього 6-8 тисяч.

HR-експерти пояснюють: ситуація на ринку праці дійсно складна. Обставини змушують директорів підприємства йти на роботу простими адміністраторами, а кількість вакансій впала на 50%.

Про те, що відбувається на ринку праці, хто залишається без роботи і коли ситуація покращиться – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Кількість вакансій скоротилася вдвічі: хто залишився без роботи

За час карантину кількість вакансій в Україні скоротилося вдвічі, зазначає HR-експертка rabota.ua Тетяна Пашкіна. Щоправда, при цьому вона додає: у квітні і до карантину спостерігався сезонний спад, крім того, деякі вакансії відкривалися "на майбутнє". Наприклад, підприємство планувало розширюватися влітку, а вже у квітні-травні добирало персонал. Карантин вніс свої правки, розширення відтермінували, а вакансії зняли. Є ще одна причина: деякі роботодавці економлять і знімають вакансії на платних ресурсах, розміщуючи безкоштовні оголошення.

Але, незважаючи на всі "супутні" причини, головний фактор – закриття частини підприємств і обмеження роботи. Туризм, сфера гостинності, роздрібна торгівля у великих торговельних центрах, транспорт – всюди через карантин кардинально зменшилася кількість вакансій, а десь взагалі перестали набирати працівників.

І всі вони опинилися на ринку праці. Ситуація хоч і повільно, але покращується, додає Пашкіна. "Потрошку відновлюється сфера краси, відкриваються магазини, є варіанти, що сфера гостинності почне відкриватися. Є велика проблема із транспортом. Останнім часом роботодавці почали вказувати у вакансіях, що на час карантину готові миритися з віддаленою роботою. Здобувачі звертають увагу і на те, як діставатися до роботи без великих втрат", – говорить Пашкіна.

Рекордне зростання інфляції відзначають і в Кабміні. Ось кілька важливих цифр про ситуацію з безробіттям в Україні (дані, озвучені на засіданні Кабміну):

понад 180 тис. втратили роботу під час карантину;

найбільше безробітних у торгівлі, ремонті, сільському господарстві;

49% безробітних мають вищу освіту;

середній рівень допомоги безробітним – близько 1800 грн;

42% безробітних – старше 40 років.

Пашкіна впевнена: щойно кордони відкриються, частина українців поїде на заробітки до країн ЄС. Українські роботодавці традиційно в період кризи розмір зарплат знижують, а ось європейські колеги на такий крок, швидше за все, не підуть – їм потрібні сезонні робітники з України.

Найлегше знайти роботу фахівцям у таких сферах: IT, виробництво, оптова та роздрібна торгівля. Так, підприємства, які пов'язані з виробництвом, шукали:

пакувальників;

водіїв вантажних машин;

токарів;

складальників;

швачок.

Компанії зі сфери оптової та роздрібної торгівлі публікували вакансії по роботі:

менеджером зі збуту;

бухгалтером;

продавцем-консультантом;

охоронцем;

касиром.

IT-компанії у квітні шукали фахівців на позиції:

Junior Flutter (JavaScript) developer;

DevOps Engineer;

Android / iOS Flutter Dart Developer;

Java Developer;

Middle .NET Developer.

При цьому, незважаючи на велику кількість вакансій у зазначених сферах, аналітики також відзначають значне падіння активності у виробництві і ритейлі. Найменше зараз затребувані фахівці сфери HR (управління персоналом – скорочення вакансій на 45%) і Освіта – скорочення вакансій на 35%.

Якщо говорити про активність тих, хто шукає роботу, то у квітні вона знизилася на 3% у порівнянні з березнем. Найбільше відгуків від кандидатів отримали такі професії, як: водій, кур'єр, продавець, прибиральниця та охоронець.

Робочі місця створюють, але із зарплатою у 6-8 тисяч

Найближчими тижнями створять близько 500 тис. робочих місць, зокрема для тих, хто залишився без заробітку через карантин і кризу. Незважаючи на те, що 49% всіх безробітних мають вищу освіту, вакансії відкриють найперше для будівельників і двірників.

Відповідний план презентував на засіданні Кабміну 13 травня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. "Ця робота вже йде, деякі робочі місця вже створюються. За один день 500 тис. робочих місць не з'являться... Згідно з методологією Міжнародної організації праці, рівень безробіття збільшиться з 8,2 до 9,4% у 2020 році", – заявив міністр.

В яких галузях створять робочі місця:

будівництво доріг та транспортні інфраструктури (154 тисяч);

благоустрій (понад 150 тис. робочих місць), це ті робочі місця, де можна пересидіти кризу (двірники тощо);

сільське господарство (85 тис. робочих місць)

мікро- і дрібні підприємства (фізособи-підприємці);

Державна служба надзвичайної ситуації;

та інші.

Варто зазначити, що, за підрахунками Кабміну, зарплата на ці вакансії коливатимуться від 6 до 8 тисяч грн. При цьому більшість українців мають вищу освіту. "Підтримка з безробіття спрямована на те, щоб зберегти робочі місця. Але підприємці кажуть, що людей вже звільнили. Ми внесемо зміни, щоб люди могли повернути людей на роботу", – заявив Петрашко.

Далеко не всі українці готові йти на такі зарплати, розповідає HR-експертка Марина Солобко. У Києві при середній зарплаті в 17,9 тис. грн охочих працювати на таку оплату буде небагато, впевнена вона.

"Якщо в регіонах зарплата у 8 тисяч гривень може вважатися гідною, то у Києві на таку заробітну плату охочих буде знайти складно навіть під час кризи. Якщо є бажання, роботу, звісно, можна знайти навіть у карантин. Але потрібно готуватися до того, що важкі часи будуть іще довго", – розповідає Солобко.

"До мене адміністраторами просяться колишні директори ресторанів"

Карантин в Україні ослабили, але громадський транспорт запустили далеко не в усіх містах. У Києві ресторанам і кафе дозволили працювати на літніх майданчиках, але дістатися до закладів можна тільки через затори на особистому транспорті чи таксі. Наземний транспорт працює за перепустками, а метро закрите.

Навіть коли карантин скасують остаточно, далеко не всі заклади громадського харчування зможуть відкритися. Власниця невеликого салону краси в одному зі спальних районів Києва Ксенія розповідає: з 12 травня вони відкрилися для клієнтів, зараз від охочих освіжити зачіску відбою немає. Вирішили найняти на роботу ще одного адміністратора і розширити години роботи.

"Розмістила вакансію і дуже здивувалася. Дзвонять дівчатка з досвідом роботи директором ресторану, хостес, офіціантки, студенти. Просто відбою немає. Навіть важко було уявити, що адміністратором, який приймає дзвінки і робить запис, до мене проситимуться директори ресторанів", – розповідає Ксенія.

Туризм, сфера гостинності, промисловість і ще десятки сфер зазнаватимуть труднощів ще принаймні до кінця року, впевнена Солобко.