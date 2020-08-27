Українцям перерахують зарплати: кому заплатять більше за всіх і як зміниться ринок праці

Зарплати в Україні виростуть за рік майже на 12%.

В Україні через карантин відбулася трансформація ринку праці. Роботодавці більше не поспішають заманювати цінні кадри високими зарплатами, при цьому в списку найбільш популярних спеціальностей виявилися піарники і маркетологи, якими ще зовсім нещодавно був переповнений ринок.

Про те, як зміняться зарплати і кому найлегше буде знайти роботу в найближчому майбутньому, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде із заробітними платами в Україні

Більшість експертів сходиться на думці: зарплати українців рости будуть у будь-якому разі. Наприклад, за 2021-й підвищення становитиме 12,1%, говориться в опублікованому Міністерством розвитку економіки консенсус-прогнозі.

Як будуть рости середні зарплати:

в 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

в 2023-му – 17 169 грн.

Директор із персоналу Jooble Оксана Огневая більш стримана у своїх оцінках. Вона вважає, що ринок розділиться на дві групи співробітників. "У загальній динаміці я б не ризикнула прогнозувати зростання зарплат. Найімовірніше, ринок розділить працівників на дві контрастні категорії: високооплачуваних фахівців і тих, хто готовий працювати "за їжу". В яку категорію потрапить кожен із нас – вирішувати виключно нам, і це залежить від особистої витривалості й бажання розвиватися", – пояснює Огневая.

Як будуть рости зарплати в Україні flickr.com

HR-експерт Олександр Білоус у коментарі OBOZREVATEL пояснив: коментувати таке зростання без оцінки інфляції безглуздо. "Тут потрібно звернути увагу на два моменти. Перший – зростання середньої зарплати не говорить про те, що пропорційне зростання буде і в вашому сегменті. Потрібно враховувати, що розмір і динаміка зарплат залежать і від міста, і від сфери роботи. Другий момент – яка буде інфляція. Якщо зарплати виростуть на 8%, а ціни – на 12%, ми тільки збідніємо", – пояснює Білоус.

Аналітик Єгор Комов додає: найбільше проблем буде в транспортній і туристичній сферах. При цьому в усьому світі спостерігається зниження ділової активності, що негативно вплине практично на весь бізнес.

"Зростання заробітних плат у будь-якому разі відбуватиметься. Можливо, будуть проблеми через те, що через зниження попиту на українську робочу силу за кордоном і зростання кількості безробітних в країні ситуація, коли роботодавці боролися за кадри, зміниться. Тепер же здобувачів більше, ніж робочих місць. І це дає змогу знизити темпи зростання заробітних плат", – говорить Комов.

Які професії користуватимуться попитом

Більшість компаній змушена звертатися до фахівців із маркетингу для того, щоб повноцінно освоїти продаж в інтернеті через загальну тенденцію переходу покупця в онлайн. Це вплине і на ринок праці.

Зростатиме попит на:

антикризових маркетологів;

піарників;

програмістів;

СММників;

кур'єрів.

"Вважаю, що легше буде знайти роботу людям із високим рівнем відповідальності, умінням планувати графік, високою працездатністю, адаптивністю й умінням підлаштовуватися під ситуацію. Найважче буде зараз і ще важче в майбутньому тим людям, які звикли жити в розміреному режимі, в очікуванні допомоги від держави", – розповідає Огневая.

Як уже писав OBOZREVATEL, традиційно найбільш затребувані й високооплачувані вакансії – у сфері IT. Про це йдеться в даних статистики одного з найбільших кадрових порталів. Наприклад, якщо в попередні місяці в списку вакансій із високими зарплатами також з'являлися і менеджери в різних сферах, зараз же абсолютно всі пропозиції для програмістів.

Найбільш високооплачувані вакансії:

Senior IOS developer із зарплатою 90 тис. грн;

Senior Java developer із зарплатою 85 тис. грн;

Senior Front-End developer із зарплатою 85 тис. грн;

Team Lead PHP developer із зарплатою 80 тис. грн;

Senior Javascrip developer із зарплатою 80 тис. грн.

У майбутньому ж відновлення ринку праці залежатиме від динаміки поширення коронавірусу. Вже зараз змінюються бізнес-моделі, адаптуючись до нових реалій. "Ми звикнемо до формату віддаленої роботи, зможемо працювати з будь-якої точки світу. Система державних і політичних інститутів, система освіти також поступово змінюватимуться", – додає експерт Jooble.

Зарплати перерахують і бюджетникам

Ще одна гарна новина для тих, хто працює, – наступного року мінімалку підвищать до 6000 грн із січня і до 6500 грн із липня. Згідно з даними НБУ, мінімалку отримує третина всіх штатних співробітників.

А колишній міністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL додав: приблизно 75% співробітників малих і середніх підприємств офіційно сидять на мінімалці. Всі вони щонайменше офіційно отримають надбавку.

Крім того, традиційно мінімальний оклад для бюджетників становить 44,5% мінімальної зарплати. Якщо таке правило збережуть, то вже із січня наступного року перший розряд збільшать із 2225 до 2670 грн. А оклад вчителя, наприклад, може вирости з 4050 до 4859 грн. Тут важливо зазначити, що, крім голого окладу, бюджетники також отримують доплати і виплати за кваліфікацію, стаж, інтенсивність роботи і т.д.

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