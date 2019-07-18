Портников розповів, як Росія санкціями примушує до миру

Росія використовує економічні санкції, щоб впливати на політику сусідніх країн та примушувати їх іти на поступки.

Таку думку висловив у своєму блозі на "Еспресо" журналіст Віталій Портников, який проаналізував антиросійські протести в Грузії та те, як Росія шантажує країну відновленням авіаперельотів.

"Вся ця історія з забороною авіаційного сполучення починає бути все більше схожою на чекістську спецоперацію. Чекаємо моменту, коли кількість "старших братів" на курортах Грузії стає критичною для економіки цієї маленької бідної країни. Користуємося приводом з антиросійськими демонстраціями в Грузії (або самі влаштовуємо цей привід). Скасовуємо авіасполучення. Погрожуємо санкціями проти грузинської продукції. Потім милостивий Путін відмовляється від цих санкцій. А тут ще й з'являється можливість повернути туристів – якщо, звичайно, будете добре поводитися. Якщо самі позбудетеся від баламутів", – вважає Віталій Портников.

Грузія і Росія

На його думку, мішень Путіна в Грузії – не олігархи, а звичайні грузини. Один раз зазнавши збитків від зірваного туристичного сезону, на найближчих виборах вони проголосують за проросійський чи довколапроросійський проект.

"Російський турист на грузинському курорті в епоху окупації території цієї країни і невирішеної проблеми біженців – це не процвітання Грузії. Це – ганьба і сором Грузії. Але звичайний грузин ніколи не зрозуміє, що він повинен вимагати від свого керівництва не повернення росіян, а реальних реформ у країні, які дозволили б залучати туристів з інших країн і ліквідували б проблему тотальних сільських злиднів. Що завдання грузинського керівництва – не пил в очі пускати, а країну міняти", – вважає Портников.

На його думку, українцям варто готуватись до подібних сценаріїв: коли нас будуть "виховувати", шантажуючи транзитом газу, припиненням війни, економічним співробітництвом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія висунула Грузії ультиматум: вимагає усунути загрози для безпеки своїх громадян, щоб між країнами знову почали літати пасажирські літаки.

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