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Портников розповів, як Росія санкціями примушує до миру

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Росія використовує економічні санкції, щоб впливати на політику сусідніх країн та примушувати їх іти на поступки.

Таку думку висловив у своєму блозі на "Еспресо" журналіст Віталій Портников, який проаналізував антиросійські протести в Грузії та те, як Росія шантажує країну відновленням авіаперельотів.

"Вся ця історія з забороною авіаційного сполучення починає бути все більше схожою на чекістську спецоперацію. Чекаємо моменту, коли кількість "старших братів" на курортах Грузії стає критичною для економіки цієї маленької бідної країни. Користуємося приводом з антиросійськими демонстраціями в Грузії (або самі влаштовуємо цей привід). Скасовуємо авіасполучення. Погрожуємо санкціями проти грузинської продукції. Потім милостивий Путін відмовляється від цих санкцій. А тут ще й з'являється можливість повернути туристів – якщо, звичайно, будете добре поводитися. Якщо самі позбудетеся від баламутів", – вважає Віталій Портников.

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Грузія і Росія

Грузія і Росія

На його думку, мішень Путіна в Грузії – не олігархи, а звичайні грузини. Один раз зазнавши збитків від зірваного туристичного сезону, на найближчих виборах вони проголосують за проросійський чи довколапроросійський проект.

"Російський турист на грузинському курорті в епоху окупації території цієї країни і невирішеної проблеми біженців – це не процвітання Грузії. Це – ганьба і сором Грузії. Але звичайний грузин ніколи не зрозуміє, що він повинен вимагати від свого керівництва не повернення росіян, а реальних реформ у країні, які дозволили б залучати туристів з інших країн і ліквідували б проблему тотальних сільських злиднів. Що завдання грузинського керівництва – не пил в очі пускати, а країну міняти", – вважає Портников.

На його думку, українцям варто готуватись до подібних сценаріїв: коли нас будуть "виховувати", шантажуючи транзитом газу, припиненням війни, економічним співробітництвом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія висунула Грузії ультиматум: вимагає усунути загрози для безпеки своїх громадян, щоб між країнами знову почали літати пасажирські літаки.

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Особи
Віталій Портніков Сергій Лавров
Місце
Грузія
Теги
Росія Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Привыкли ещё со времён СССР жить за счёт России и думали, что можно будет поливать её грязью и продолжать зарабатывать на россиянах? Хрена с два! Проебалты уже лишаются российских транзитов, пусть их Европа кормит. А грузин можно туркам отдать, те их оооочень любят!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хорошо-там где нас нет !, Для начала, перестаньте обстреливать Донбасс...
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Александрович Алексей, да, все за ваш счёт живут и вас обижают ! Одна беда: избавиться от вашего счёта практически не реально, причём всем соседям вокруг ! Может уже заберёте свои счета с Донбасса, Приднестровья, Абхазии ? И будем жить без счетов, в мире и радости !
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а вы как хотели??? Это Портников!!! Других аналитиков на Украине НЕТУ!!! Отсюда и постоянное пребывание Украины в з@днице...
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Портников это тот самый с видео? Фууу, петушила ещё о чем то рассуждает(((
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