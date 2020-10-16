Українців будуть по-новому карати за маски на підборіддях: Кабмін озвучив штрафи

Кабінет міністрів направив на розгляд Верховної Ради два законопроєкти, які введуть відповідальність і для простих українців, і для підприємств за неправильне носіння масок. За новими правилами, якщо в транспорті або торговому центрі стягнути маску на підборіддя, то доведеться заплатити 170 грн штрафу.

Детальніше про те, як і для чого хочуть змінити правила – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Маска на підборідді – плати штраф

Кожен четвертий українець носить маску нерегулярно, йдеться в дослідженнях групи "Рейтинг". Водночас левова частка одягає респіратори і маски на підборіддя, не прикриваючи ніс і рот. Ефекту від такого захисту немає, проте формально вимога "масочного режиму" виконується.

Кабінет міністрів розробив новий законопроєкт, який повинен зобов'язати не просто носити медичні засоби захисту, але й робити це правильно. "Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті навіть трохи зменшуються штрафи, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину", – презентував законопроєкт міністр юстиції Денис Малюська.

Якщо раніше за відсутність масок могли оштрафувати на 17 тис. грн, то зараз штраф буде неприємним, але посильним для будь-якого українця, що працює. Так, якщо, наприклад, прийти в торговий цент і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.

cdnimg.rg.ru Маски не можна носити на підборідді

"Перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема й респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ", – йдеться в законопроєкті.

Як пояснює OBOZREVATEL юрист Олександр Плахотник, це адміністративне порушення, виписати протокол і накласти штраф може співробітник поліції. Після початку карантину правоохоронці почали посилено охороняти порядок у метрополітені, співробітник правоохоронних органів є практично на кожній станції. Однак, найчастіше поліцейські просто роблять зауваження, а не виписують штрафи, розповідає експерт.

"Штраф у розмірі 17 тисяч гривень для більшості українців був просто непосильним. Це навантаження занадто високе. Думаю, і бюджет зможе більше зібрати, і маски почнуть носити правильно, якщо санкцію послабити, але водночас дати вказівки поліцейським штрафувати всіх, хто не носить правильно маски ", – радить юрист.

Карати будуть і підприємства

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді відразу два пов'язані між собою законопроєкти. Перший про покарання фізичних осіб (№3891), а другий – для юридичних (№3890).

Карати будуть тих, хто впустить у громадський транспорт, торгові центри і будь-які інші заклади відвідувачів, у яких маски надіті на підборіддя. Їм доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.

"За пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема і респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно або невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту, суб'єкт господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ", – йдеться в законопроєкті.

Олександр Плахотник додає: штрафувати можуть навіть "за невжиття заходів", тобто, якщо людина зайде в приміщення в масці, а потім зніме її, водночас ніхто не зробить їй зауваження, не попросить надіти маску або залишити приміщення, то і за таку бездіяльність підприємство можна оштрафувати.

"На жаль, ослаблення карантинних заходів суспільством сприймається як скасування карантину. Серед населення України виникла стійка тенденція нехтування рекомендаціями в частині носіння в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті засобів індивідуального захисту, зокрема і респіраторів або захисних масок", – констатує Малюська.

Відзначимо, вчені Орегонського університету здоров'я і науки прийшли висновку, що навіть звичайна хірургічна маска знижує ризик зараження коронавірусом на 50-80%. Якщо ж обидві людини (і заражена, і здорова) перебувають у масках, ризик зараження буде незначним.