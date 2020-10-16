Українців будуть по-новому карати за маски на підборіддях: Кабмін озвучив штрафи
Про те, як будуть карати за неправильне носіння масок
Як повинен підготуватися бізнес
За що доведеться заплатити 5100 грн
Кабінет міністрів направив на розгляд Верховної Ради два законопроєкти, які введуть відповідальність і для простих українців, і для підприємств за неправильне носіння масок. За новими правилами, якщо в транспорті або торговому центрі стягнути маску на підборіддя, то доведеться заплатити 170 грн штрафу.
Детальніше про те, як і для чого хочуть змінити правила – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Маска на підборідді – плати штраф
Кожен четвертий українець носить маску нерегулярно, йдеться в дослідженнях групи "Рейтинг". Водночас левова частка одягає респіратори і маски на підборіддя, не прикриваючи ніс і рот. Ефекту від такого захисту немає, проте формально вимога "масочного режиму" виконується.
Кабінет міністрів розробив новий законопроєкт, який повинен зобов'язати не просто носити медичні засоби захисту, але й робити це правильно. "Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті навіть трохи зменшуються штрафи, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину", – презентував законопроєкт міністр юстиції Денис Малюська.
Якщо раніше за відсутність масок могли оштрафувати на 17 тис. грн, то зараз штраф буде неприємним, але посильним для будь-якого українця, що працює. Так, якщо, наприклад, прийти в торговий цент і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.
"Перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема й респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ", – йдеться в законопроєкті.
Як пояснює OBOZREVATEL юрист Олександр Плахотник, це адміністративне порушення, виписати протокол і накласти штраф може співробітник поліції. Після початку карантину правоохоронці почали посилено охороняти порядок у метрополітені, співробітник правоохоронних органів є практично на кожній станції. Однак, найчастіше поліцейські просто роблять зауваження, а не виписують штрафи, розповідає експерт.
"Штраф у розмірі 17 тисяч гривень для більшості українців був просто непосильним. Це навантаження занадто високе. Думаю, і бюджет зможе більше зібрати, і маски почнуть носити правильно, якщо санкцію послабити, але водночас дати вказівки поліцейським штрафувати всіх, хто не носить правильно маски ", – радить юрист.
Карати будуть і підприємства
Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді відразу два пов'язані між собою законопроєкти. Перший про покарання фізичних осіб (№3891), а другий – для юридичних (№3890).
Карати будуть тих, хто впустить у громадський транспорт, торгові центри і будь-які інші заклади відвідувачів, у яких маски надіті на підборіддя. Їм доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.
"За пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема і респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно або невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту, суб'єкт господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ", – йдеться в законопроєкті.
Олександр Плахотник додає: штрафувати можуть навіть "за невжиття заходів", тобто, якщо людина зайде в приміщення в масці, а потім зніме її, водночас ніхто не зробить їй зауваження, не попросить надіти маску або залишити приміщення, то і за таку бездіяльність підприємство можна оштрафувати.
"На жаль, ослаблення карантинних заходів суспільством сприймається як скасування карантину. Серед населення України виникла стійка тенденція нехтування рекомендаціями в частині носіння в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті засобів індивідуального захисту, зокрема і респіраторів або захисних масок", – констатує Малюська.
Відзначимо, вчені Орегонського університету здоров'я і науки прийшли висновку, що навіть звичайна хірургічна маска знижує ризик зараження коронавірусом на 50-80%. Якщо ж обидві людини (і заражена, і здорова) перебувають у масках, ризик зараження буде незначним.