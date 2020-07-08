Українці зобов'язані заплатити податки за свої квартири: скільки є часу

Українці до кінця літа повинні заплатити податки за свої квартири й будинки. Це правило стосується тих, хто живе в квартирі площею більше ніж 60 квадратів або будинку від 120 квадратних метрів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Розмір податку визначає місцева влада. Закон же їх обмежує максимальною ставкою – 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. За рішенням міської чи сільської ради замість 1,5% можуть, наприклад, стягувати 1% мінімалки.

Важливо також відзначити, що розмір мінімальної заробітної плати враховується за станом на 1 січня минулого року. Тоді мінімалка становила 4173 грн. Тобто за квадрат доведеться платити 41,7 грн. Так, за квартиру площею 100 квадратів доведеться сплатити податок у розмірі 1668 грн.

Розмір податку прив'язаний до площі житла. Платити за квартиру до 60 квадратів і за будинок до 120 не потрібно, а ось за кожен наступний метр держава стягує податок. Його ставка становить 1,5% від мінімальної зарплати.

41,7 грн – за кожен "зайвий" квадрат;

25 тисяч гривень – за квартиру від 300 кв.м і будинок від 600 кв.м.

Але тут є два "але". Перше – податок надходить до місцевої скарбниці, і вона ж має право правила міняти. Скорочувати "норму" не можна, а ось збільшити – можна. Наприклад, конкретне місто може брати гроші тільки з тих, хто володіє квартирами площею від 80-ти замість 60-ти квадратів.

Друге "але" – скоротити можуть і ставку податку. Замість 1,5% брати, наприклад, 1%. А ось збільшити податок не можна. Депутатам вигідніше встановлювати високий податок, оскільки це дозволяє наповнювати бюджет. Незважаючи на це, левова частка населених пунктів встановила ставку в 1% і "норму" щодо нерухомості в 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків.

Податок потрібно заплатити протягом двох місяців із моменту, як прийшла квитанція. Якщо запізнитися, то доведеться виплатити штраф. "Згідно ст. 266 Податкового кодексу, податкове зобов'язання може бути нараховане за звітні роки в межах 1095 днів. Тобто трьох років", – пояснили фіскали. Якщо затримати платіж до 30 днів – штраф 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення й відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.

"Якщо поштова служба не може вручити податкове повідомлення через те, що платника немає за місцем реєстрації або він відмовився прийняти повідомлення, податкове повідомлення вважається врученим з дня, який поштова служба вказала в повідомленні про вручення", – пояснюють у ДФС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підготували концепцію податку на виведений капітал, який може замінити податок на прибуток.

В Україні, щоб засвідчити заповіт, підтвердити підпис або написати довіреність, доведеться платити в десятки разів більше. Державне мито на нотаріальні послуги пропонують підвищити в 17-750 разів (залежно від послуги). Відповідні нововведення описано в законопроєкті №3236-1, який зареєстрував нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.