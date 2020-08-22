Українці зобов'язані за серпень заплатити податки за свої квартири: порушникам загрожують штрафи

Українці до 1 липня отримали квитанції на оплату податку на нерухомість (за квартири площею від 60 і за будинки від 120 кв.м). Платити потрібно тільки за ту площу, яка перевищує зазначену "норму". Якщо не заплатити до кінця серпня, загрожують великі штрафи.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Розмір податку – до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму. Платити в 2020-му потрібно за 2019-й, тому і розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше 4173 грн, значить, платити потрібно до 62,5 грн за квадрат.

Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. При цьому ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив і площа, яка прописана в законі. В такому випадку оплатити доведеться "зайві" 40 квадратів – 2,5 тис. грн.

З моменту, як прийшла квитанція, в українців є рівно 60 днів на оплату. Останній "лист" надіслали до 1 липня – після цього квитанції-повідомлення більше не розсилають. Але якщо вас не просять заплатити податок, але ви володієте великою квартирою або будинком, можливо, варто самостійно звернутися в місцеве відділення податкової служби і перевірити, чи не загубилася ваша квитанція.

До речі, щороку близько мільйона українців отримують квитанції. Причому, як зазначає юрист Олександр Плахотник, судячи з даних зборів, платять українці справно. Якщо ж запізнитися на 30 днів, то крім самого податку доведеться віддати і 10% штрафу, при затримці більше, ніж на місяць, штраф складе вже 20%.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо в минулому році платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну).

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