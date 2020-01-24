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24 січня • оновлено в 05:01
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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

Українці зобов'язані вносити абонплату за газ: як зміниться вартість і чому дві платіжки

1.3т
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Українці повинні щомісяця вносити абонплату на газ. Її розмір залежить від обсягів споживання і регіону. Причому платити потрібно навіть якщо не користуєтеся блакитним паливом.

Про те, як зміняться загальні суми в платіжках і як формують рахунки – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тарифи підвищили під приводом зниження

Українці з 1 січня вносять абонплату на газ. Якщо раніше витрати на транспортування включали в загальний тариф, то зараз приходять дві платіжки. Одна за газ як товар, а друга за його доставку.

І незалежно від того, чи споживаєте блакитне паливо, так чи інакше доведеться платити за його доставку. Вартість – від 0,28 до 1,99 грн за куб, залежно від регіону. Це на 46% дорожче, ніж минулого року. І вже влітку тариф піднімуть іще на 20%.

Розмір абонентської плати рахується виходячи із споживання за минулий рік (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019-го). Весь газ у кубометрах, які витратили, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що вийшло – абонплата.

Українці зобов'язані вносити абонплату за газ: як зміниться вартість і чому дві платіжки

"За основу береться обсяг споживання газу протягом "газового року". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісячно протягом року", – пояснили в пресслужбі Регіональної газової компанії.

Для прикладу OBOZREVATEL підрахував. як змінювалася вартість блакитного палива для Вінницької області. Варто враховувати, що остання цифра – 7,97 грн – розрахована з урахуванням ціни кубометра + абонплати на один куб. Але якщо минулого року витрачали менше блакитного палива, то і кінцева вартість кубометра може бути меншою.

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Варто враховувати, що взимку паливо традиційно зростає в ціні разом із підвищенням попиту. Цього року частково до подорожчання привели і нові правила. Вони можуть бути вигідні тим, хто мало споживає. Наприклад, для тих, хто користується тільки газовою плитою, абонплата складе до 16 грн. Водночас власники будинків, які опалюються блакитним паливом, заплатять у рази більше.

Що з іншими тарифами

В Україні ще кілька місяців тому скасували граничний тариф на опалення і гарячу воду. Його прийняв минулий Кабмін напередодні виборів. Тоді серед міністрів не було одностайної позиції, чи варто це робити. Логіка в тому, що якщо економічно обґрунтована вартість вища граничної, то збитки підприємств повинні компенсувати з держбюджету. А це мільярди гривень.

Українці зобов'язані вносити абонплату за газ: як зміниться вартість і чому дві платіжки

Замість цього уряд вніс правки до постанов і дозволив підприємствам знижувати ціни на тепло після того, як дешевшає газ. Мовляв, це дозволить на 30% скоротити тарифи. За фактом же це тільки можливість і реалізують її тільки при певному збігу обставин.

Правда, у грудні низка підприємств, як заявив прем'єр Олексій Гончарук, все-таки знизили ціни на Гкал. У Кабміні навели приклади зниження сум у платіжках:

  • по 1-кімнатних квартирах: від 80 грн у Київській області і до 292 грн у Львівській області;

  • по 2-кімнатних квартирах: від 110 грн в Чернігівській області до 435 грн в Дніпропетровській області;

  • по 3-кімнатних квартирах: від 140 грн в Дніпропетровській області до 563 грн у Рівненській області.

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"А, наприклад, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад і грудень 2019 року", – повідомив Гончарук.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
тарифи газ
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Хо Хол
Хо Хол
ЦРУ cШA oпубликoвaлo в oткрытoм дocтупe дoклaд o дeятeльнocти Cтeпaнa Бaндeры. Гриф ceкрeтнocти был cнят c дoкумeнтa eщe 15 лeт нaзaд, oднaкo дocтупeн для публики oн cтaл тoлькo ceйчac. Причинoй рaceкрeчивaния cтaлo трeбoвaниe aмeрикaнcкoгo зaкoнa «o рaзoблaчeнии нaциcтcких вoeнных прecтупникoв». Дoклaд «Cтeпaн Бaндeрa и Укрaинcкoe гocудaрcтвo в 1941 гoду» был coздaн в 1951 гoду. В нeм лидeр укрaинcких нaциoнaлиcтoв oпиcывaeтcя кaк «укрaинcкий фaшиcт и прoфecиoнaльный aгeнт Гитлeрa Cтeпaн Бaндeрa (aгeнтурнaя кличкa Кoнcул 2)», кoтoрый прoвoзглacил вo Львoвe вocoздaниe гocудaрcтвa Зaпaднaя Укрaинa. В дoкумeнтe oпиcывaютcя прecтуплeния, coвeршeнныe вoружeнными oтрядaми Бaндeры нa oккупирoвaннoй нaциcтaми тeрритoрии. «Вceгo зa пять нeдeль cущecтвoвaния "гocудaрcтвa" Бaндeры былo уничтoжeнo 5 тыcяч укрaинцeв, 15 тыcяч eврeeв и нecкoлькo тыcяч пoлякoв», — утвeрждaeтcя в дoклaдe.
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Tomashevich Viktor
Tomashevich Viktor
Хо Хол, Не перевелись іще воли на Україні. "Як віл у калюжу". Чи це з просонку чи з будуна. Очі продери. ВУсмерть переляканий комуняка.
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