Українці зможуть по-новому оформлювати банківські картки: що варто знати

В Україні клієнтам банків під час дистанційного відкриття рахунку більше не потрібно фізично пред'являти ID-карту або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному додатку "Дія".

Про це з посиланням на рішення НБУ повідомляє видання Finbalance. Скористатися цим методом зможуть всі українці, які мають біометричні документи – ID-картку і закордонний паспорт. Для цього їм потрібно встановити додаток "Дія" на свій смартфон і верифікуватися для отримання цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта за допомогою Системи BankID НБУ.

Що таке цифровий паспорт?

Цифровий паспорт – це цифровий аналог паперових документів у мобільному додатку "Дія". В електронному вигляді відображується інформація, яку містить ID-картка та біометричний закордонний паспорт громадянина України. Цифровий паспорт надійніший, ніж звичайний паперовий та не менш надійний, ніж його пластиковий аналог. Він дає можливість отримувати надійні дані про користувача із офіційних державних реєстрів.

Як буде відбуватися новий метод ідентифікації і верифікації клієнта?

Використовувати цей метод банк зможе після під'єднання до систем Міністерства цифрової трансформації.

Загалом процес буде виглядати так:

банк запропонує потенційному клієнту ідентифікуватися в "Дії" через Систему BankID НБУ;

після вдалої ідентифікації у клієнта відображуються цифрові документи, згідно з даними, що містяться в державних реєстрах;

через захищені канали банк отримає дані клієнта й додатково здійснить його фотофіксацію методом розпізнавання особи;

після цього клієнт зможе користуватися послугами банку.

Крім того, аналогічно клієнт зможе поділитися копією цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта і в відділенні банку. Це зменшить час обслуговування клієнта, адже не потрібно буде робити копії паспорта, як це відбувається зараз.

Які переваги нового методу?

Фактично на сьогоднішній день – це єдина можливість для фінансових установ дистанційно перевірити ідентифікаційні дані громадян, що містяться в державних реєстрах. Переваги цього методу:

простота використання;

надійність для банків – такі ідентифікаційні дані отримані з надійного джерела;

діджиталізація процесів і прискорення обслуговування клієнтів банків.

Коли банки зможуть запропонувати цей метод своїм клієнтам?

Міністерство цифрової трансформації України планує запустити цей механізм після проведення тестування функціоналу. Банкам знадобиться час для під'єднання до систем Міністерства цифрової трансформації та налаштування операційних процесів.

Довідка

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, наразі в Україні в реєстрах:

близько 3,5 млн ID-карт, які українці отримували з 2016 року;

близько 17 млн біометричних закордонних паспортів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні деякі банки через новий закон про фінансовий моніторинг почали блокувати навіть дрібні перекази. Іноді "заморожують" і депозити, а щоб повернути гроші, потрібно звернутися з вимогою до банку й залишити скаргу в НБУ.