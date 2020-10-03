Українці здали тонни грошей, які перестали приймати: куди віднести

Клієнти ПриватБанк за вересень здали 16,8 млн монет номіналом 25 копійок, які з 1 жовтня вивели з обігу. Загальна вага – 48,6 тонн на 4,2 млн грн.

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook представник пресслужби банку Олег Серга. Відзначимо, без обмежень і безкоштовно можна обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети і банкноти інших номіналів і зразків протягом наступних трьох років:

у всіх українських банках – протягом одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021 включно;

в Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – протягом трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 включно.

"За один день 1 жовтня 2020 го клієнти ПриватБанку принесли в касу банку для обміну 25-копійчаних монет, які виходять з обігу, на суму близько 900 тис грн. Всього за місяць з 1 вересня по 1 жовтня 2020 клієнти ПриватБанку принесли для обміну 25-копійкових на загальну суму 4,2 млн грн", – зазначає Серга.

З обігу вивели всі банкноти, випущені до 2003 року, номіналом від 1 до 200 грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Національний банк другого червня 2020 року ввів в обіг нову сувенірну монету номіналом 10 грн. Монета присвячена совку розкішної (нічний метелик).