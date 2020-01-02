Українці заплатять за газ за новими тарифами: скільки коштує з 1 січня і чому доведеться переплачувати

В Україні з початку 2020-го набули чинності нові тарифи на газ. Залежно від регіону, платити доведеться до 8 грн за кубометр. Це майже на гривню більше, ніж у кінці минулого року. При цьому через "страхову ціну" від Кабміну прості українці змушені будуть платити більше, ніж бізнес.

Детальніше про те, як і для кого зміняться ціни на газ, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки заплатять українці

В Україні з 1 січня 2020-го діють два тарифи на газ для населення. Перший – страхова ціна. Вона складе близько 7-8 грн за кубометр (залежно від регіону), другий – "страховий". Його спеціально запровадив уряд для того, щоб вирівняти наслідки коливання цін.

Причому правила прописали так, що українцям для відмови від страхової ціни потрібно було писати спеціальну заяву. Документ потрібно було надати своєму постачальнику з 10 по 24 грудня. Але з огляду на те, що тоді транзит газу з Росії був під питанням, ті, хто відмовлявся від страхової ціни, ризикували платити і зовсім більше 10 грн за кубометр.

Скільки платитимемо з січня 2020-го:

5500 грн + 20% ПДВ + націнка постачальника до 2,5% + тариф на транспортування.

Якщо брати до уваги транзитні ставки, які раніше діяли в Україні, кубометр коштуватиме від 7 до 8 грн. Ціна залежить від регіону. Кудись доставляти блакитне паливо дорожче, кудись – дешевше. Традиційно найбільше за транзит платять жителі Миколаєва, Вінниці та Рівного, а найнижчі тарифи – в Києві та Кременчуці.

Єдиний "страховий" тариф буде діяти до кінця зими. "З 1 січня 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК" Нафтогаз України "поставляє газ у рамках спеціальних обов'язків (ПСО), складе 5500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року", – йдеться в заяві НАКу.

Новини Україна почала транзит російського газу в Європу за новим контрактом

Але тут є одне хворе "але". З огляду на те, що новий транзитний контракт із Росією все-таки підписали, ринкові ціни (другий тариф) можуть виявитися навіть нижчими, ніж "страхова" вартість.

Скільки заплатить сім'я за новими тарифами (з урахування ціни в 8 грн/куб):

За плиту:

Було: 68,3 грн (в 2019-му)

Буде: 79,2 грн (в 2020-му)

За плиту і підігрів води газом:

Було: 217,3 грн (в 2019-му)

Буде: 252 грн (в 2020-му).

Чому зі "страховою" ціною доведеться переплачувати

"Щомісячна вартість газу протягом першого кварталу 2020 року може бути і вищою гарантованої ціни і нижчою. У січні вони вишикувалися на одному рівні, але яка ситуація буде в лютому – важко передбачити", – один із керівників "Нафтогазу" Андрій Фаворов.

Водночас незалежні аналітики впевнені – вартість газу на відкритому ринку буде варіюватися від 5,2 до 5,5 грн за куб із ПДВ до кінця опалювального періоду. Звичайним сім'ям пропонують купувати блакитне паливо одразу за максимально можливою ціною. Це означає, що у "вдалий" місяць за кубометр доведеться переплачувати більше 30 коп.

Підписання контракту на транзит у кінці грудня було чинником збереження стабільної ціни газу на початку 2020 року. У кінці грудня на європейських хабах встановлено ф'ючерсні котирування в межах 12-13 євро за мегават, для порівняння, це ціна середини грудня, яка в перерахунку до кордону з Україною складе близько 5200-5500 грн/тис. куб. м. із ПДВ. Орієнтовно в Україні ціни в першому кварталі 2020-го перебуватимуть приблизно на тому ж діапазоні, або навіть на рівень нижче", – заявив OBOZREVATEL глава біржового комітету Української енергетичної біржі Олексій Дубовський.

Правда, все ще можливо, що ціни на газ виростуть. Для цього потрібно, щоб:

у Європі різко похолодало, що може викликати зростання попиту на газ;

вартість гривні різко знизилася, що призведе до зростання цін на імпортне паливо.

Обидва механізми – щомісячної та гарантованої ціни – відповідають вимогам МВФ. Згідно з міжнародними зобов'язаннями, з 1 січня 2020-го Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів у рамках ПСО. Це означає, що оптова ціна для побутових споживачів повинна відповідати ринковій ціні для комерційних споживачів.

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