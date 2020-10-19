Українці заплатять за автономери по-новому: скільки й де їх шукати

Українці самі будуть шукати, у кого виготовляти автомобільні номери, замовляти і оплачувати роботу. Таке нововведення передбачено законопроєктом №4213, який розробив Кабінет міністрів.

Згідно з документом, усі вільні номери, крім "елітних", розмістять у єдиній базі. Там можна буде вибрати цифри. Після у МВС можна буде замовити тільки реєстрацію, самі номери зроблять за окрему плату приватні підприємці.

Про те, як і що може змінити новий законопроєкт, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки платять зараз?

З бюджету виділяють приблизно 480 млн грн на закупівлю номерів, ще близько мільйона витрачають на бензин та 486 тис. на відрядження (щоб роздати номери по регіонах).

За номер потрібно платити: за машину вітчизняного виробництва і країн СНД – 550 грн (з них сам номерний знак коштує 178,2 грн), а для авто іноземного виробництва – 590 грн.

За бажанням можна замовити персональний номер (його ціна становить від 4 до 30 тис. грн).

Комбінації з чотирьох однакових цифр – 30 тис. грн;

послідовні комбінації від 0001 до 0009 – 30 тис. грн;

три однакові цифри поспіль (наприклад, 0777) – 10 тис. грн;

дві послідовні пари однакових цифр (наприклад, 1122) – 10 тис. грн;

комбінації і 1234 0123 – 10 тис. грн;

комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад, 0032) – 8 тис. грн;

три однакові цифри поспіль (наприклад, 7077) – 4 тис. грн;

комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша і четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад, +1221; 1212) – 4 тис. грн.

Скільки будуть платити?

Бланк про реєстрацію, як і зараз, коштуватиме 219 грн. А ось вартість виготовлення номерного знака у всіх буде різна. Відповідно до законопроєкту Кабміну, водій повинен буде сам вибрати зі списку спеціалізованих підприємств, хто зможе виготовити йому знак за всіма державними стандартами.

Зараз таких виробників більш ніж десять, розповідає OBOZREVATEL автоюрист Володимир Караваєв. "Уже років шість ходять розмови про те, щоб передати приватникам виготовлення й видачу номерів. Це правильно, ризик монополіції, може, і є, але якщо буде конкуренція, то і ціни будуть адекватними", – розповідає юрист.

Виготовити номер у приватній компанії можна й зараз. Ціна комплекту коливається від 400 до 800 грн. В результаті, якщо зараз на номери і бланк реєстрації потрібно платити 550-590 грн, то за новими правилами ціна може коливатися від 619 до 1019 грн.

"Раніше під час реєстрації транспортного засобу людина отримувала свідоцтво про реєстрацію і номерний знак. Тепер отримає тільки свідоцтво, а автономер замовить у тому місці, яке має право проводити його за державним стандартом", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Навіщо міняти те, що і так працює?

Зараз для виготовлення номерів доводиться проводити спеціальний тендер, потім розвозити по країні номери, зберігати їх. У результаті супутні витрати можуть бути вищі, ніж вартість самого номера.

"Закуплені номерні знаки Головний сервісний центр МВС передає в регіональні сервісні центри, які, зі свого боку, передають їх до територіальних. Така процедура вкрай громіздка і економічно невигідна, оскільки для отримання кінцевого результату реєстрації транспортного засобу – видачу номерних знаків – держава витрачає зі свого бюджету більшу суму коштів, ніж коштує сам номерний знак", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

У результаті ухвалення законопроекту вдасться заощадити близько 483 млн грн.

Які можуть бути проблеми?

Юрист Олександр Плахотник зазначає: єдина проблема, яка може бути через нову систему, – відсутність конкуренції на виготовлення номерів. У такому разі приватні підприємства зможуть поставити будь-які ціни, і українці змушені будуть переплачувати.

"Вартість номерів однозначно буде вищою. Зараз це менше ніж 200 грн, буде приблизно удвічі вище, думаю. Але з часом, якщо почнеться конкуренція на ринку, так чи інакше ціни повернутися до того рівня, який платять українці зараз", – розповідає OBOZREVATEL Плахотник.