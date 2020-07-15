Українці заплатять податок за кожен квадратний метр квартири: скільки доведеться віддати в 2020-му і 2021-му

Українці в 2020-му заплатять за кожен зайвий квадрат нерухомості податок в розмірі до 62,5 грн, а вже в наступному році – до 70,8 грн за квадратний метр.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, податок на нерухомість сплачується за минулий рік і залежить від розміру мінімальної зарплати. У 2020-му потрібно платити за 2019-й, коли мінімалка становила 4173 грн. Максимальна ставка – 1,5% мінімалки, або 62,5 грн, в 2021-му потрібно буде платити за поточний рік, і при діючій мінімалці в 4723 грн за кожен квадрат понад норму доведеться віддати вже 70,8 грн.

Розмір податку прив'язаний до площі житла. Платити за квартиру до 60 квадратів і за будинок до 120 не потрібно, а ось за кожен наступний метр держава стягує податок.

Але тут є два "але". Перше – податок надходить до місцевої скарбниці, і вона ж має право правила міняти. Скорочувати "норму" не можна, а ось збільшити – можна. Наприклад, конкретне місто може брати гроші тільки з тих, хто володіє квартирами площею від 80-ти замість 60-ти квадратів.

Друге "але" – скоротити можуть і ставку податку. Замість 1,5% брати, наприклад, 1%. А ось збільшити податок не можна. Депутатам вигідніше встановлювати високий податок, оскільки це дозволяє наповнювати бюджет. Незважаючи на це, левова частка населених пунктів встановила ставку в 1% і "норму" по нерухомості в 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків.

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