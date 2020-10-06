Українці заплатять податки за свої машини і квартири: хто і що повинен задекларувати в 2021-му

Українці в 2021-му повинні будуть заплатити податки за свої будинки і квартири, машини, а ще відзвітувати за додатковий прибуток.

Детальніше про те, за що і скільки доведеться платити державі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Податок на нерухомість зросте

Скільки потрібно заплатити? Розмір податку – до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму (60 квадратів на квартиру і 120 на будинок). Платити 2021-го потрібно за 2020-й, тому й розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше ніж 4723 грн, значить, платити потрібно до 70,8 грн за квадрат.

Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. До того ж, ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив, і площу, яка прописана в законі. У такому разі оплатити доведеться "зайві" 40 квадратів – 2833 тыс. грн.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості, розповідає OBOZREVATEL рієлтор Максим Бабуряк.

"Найчастіше квартири здаються без повідомлення податкових органів. Особливо в сегменті бюджетного житла. Податковий кодекс так прописаний, що пільги на житло, з якого отримуєте прибуток, не надаються. Наприклад, якщо у вас квартира 40 квадратних метрів і частка в іншій квартирі на 20 квадратів, то платити податок не потрібно. Але якщо перші 40 квадратів ви здаєте, то доведеться заплатити за всі 40 квадратів", – розповідає Бабуряк.

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.

Щоправда, зараз якщо самостійно не звернутися до податкової служби за місцем реєстрації й не подати декларацію із зазначенням розміру додатково отриманого прибутку, податок платити не доведеться.

Декларації і прибутковий податок

Українці до 1 травня повинні самі звернутися в податкову, заповнити декларацію та сплатити податок за:

дохід від незалежної професійної діяльності (перукарі, сантехніки, копірайтери тощо) – 18%;

дохід від оренди нерухомості – 18%;

прибуток від цінних паперів – 18%;

винагороди та інші виплати за договором – 18%;

подарунки та нецільова благодійність – 18%;

дохід від продажу нерухомості – 5%.

Наприклад, якщо ви отримуєте прибуток як фрілансер або здаєте в оренду квартиру, раз на рік потрібно підрахувати свій дохід і сплатити з нього податок. Однак більшість українців не тільки не декларує додаткові прибутки, але навіть не знає, що це потрібно робити.

За ухилення від сплати податків загрожує щонайменше адміністративна відповідальність і штрафи, проте проконтролювати, хто та звідки отримує кошти, складно. Податковий експерт Геннадій Грушко розповідає: культура сплати податків в Україні поки що тільки формується. Українці не довіряють державі та звикли приховувати все, що можна приховати, впевнений він.

"Чи потрібно декларувати свої доходи? Звісно, потрібно. Кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися законів, а незнання цих законів від відповідальності не звільняє. Я завжди кажу своїм клієнтам одну й ту ж фразу: сплати податки – і спи спокійно", – зазначає Грушко.

Відзначимо, в Україні левова частка економіки перебуває в тіні: податки не платять, прибуток ховають від держава. Водночас за порушення податкового кодексу загрожують не тільки штрафи, але й кримінальна відповідальність.