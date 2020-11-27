Українці заплатять податки на машини по-новому: скільки й кому доведеться віддати

В Україні "слуга народу" Данило Гетманцев пропонує по-новому рахувати податок на машини. У результаті платити за свої авто будуть ті українці, яких нині звільнено від цього обов'язку.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Відповідне нововведення вже зареєстрували у Верховній Раді. Нині податок стягується з авто вартістю від 375 мінімалок, а за новими правилами – від 200. Для розуміння за старими правилами з наступного року потрібно платити за авто вартістю 2,25 млн грн, а за новими – 1,2 млн грн.

Автоюрист Денис Коваленко розповідає: платники податків звільняються від відповідальності в разі, якщо з якоїсь причини не отримали "листа". Однак податківці мають право нарахувати несплачену суму протягом трьох років. Зокрема, якщо не заплатили цьогоріч через неуважних податківців цілком можливо, що наступного року доведеться платити в подвійному розмірі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Зокрема, якщо торік платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страхівку (зокрема, пенсійну).