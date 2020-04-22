Українці заплатять податки на квартири та будинки: скільки доведеться віддати за кожен метр

Українцям вже за лічені тижні надійдуть платіжки на нерухомість. Раз на рік кожен власник порівняно великих квартир і будинків повинен оплатити "зайві" квадрати. Сума прив'язана до мінімалки, тому розмір зростає щороку.

Про те, кому та скільки доведеться заплатити в 2020-му, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто та скільки платить

Платити потрібно тільки за "зайві" квадрати. На рівні держави встановлена норма в 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків (або 180 кв.м якщо є і будинок, і квартира). Податок надходить до місцевих бюджетів, тому міські та сільські ради мають право ухвалити рішення та збільшити норматив для своїх жителів.

Стягувати гроші з площі, яка перевищує, наприклад, 80 квадратів, а не 60. Але знизити норму ніхто не може. Як розповідає податковий експерт Геннадій Грушко, більшість місцевих рад норму не переглянула: платять так, як сказано в Податковому кодексі.

"Для місцевої влади податок на нерухомість є важливим джерелом поповнення бюджету. Особливо, якщо це стосується невеликих населених пунктів. Тому їм просто невигідно завищувати норматив", – пояснює Грушко.

Як вираховується кількість квадратів, за які потрібно заплатити:

Площа будинку / квартири - норматив площі = площа, за яку потрібно заплатити податок.

Наприклад, якщо площа вашої квартири 90 квадратів і вона належить тільки вам, то заплатити доведеться за 30 квадратів. Якщо ж у вас є 1/2 квартири площа, то платити не доведеться (по 45 квадратів на кожну людину).

Оплачується кожен квадратний метр вищий за норму. На рівні держави встановлена єдина ставка в 1,5% від торішньої мінімалки (70,6 грн). Однак, у багатьох містах ставку знизили до 1% (41,7 грн). Як і у випадку з площа, місцева влада має право знизити ставку, але не збільшити її. Тобто менше вимагати можна, а більше – не можна.

Припустимо, за зайві 30 кв. м зі ставкою податку в 1,5% в 2020-м необхідно заплатити податок у розмірі 2118 грн. Якщо ж ставку знизили до 1%, то податок за таку ж площу складе вже 1251 грн.

Окремо доведеться заплатити за "шикарну нерухомість", В розумінні законодавця, це квартири від 300 кв.м і будинки від 600 кв.м. Для них, крім основного податку, є додатковий щорічний платіж "на розкіш" в розмірі 25 тис. Грн.

Платити потрібно і за прибудови, сараї – все нежитлові приміщення. Правда, в наступному році, оплачуючи податок за поточний, місяці, коли був карантин, віднімуть при розрахунку розміру податку на нежитлові приміщення.

"На період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавирусной хвороби (Закон України від 17.03.2020 р .. № 533-их), і з метою підтримки платників податків з 01.03.2020 р .. по 30.04.2020 р .. об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, які не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно ", – пояснили в податковій.

Коли прийдуть платіжки і що, якщо не заплатити

Українці повинні отримати квитанції до 1 липня. Однак, повідомлення можуть прийти і раніше. Після вручення повідомлення (його можуть віддати, наприклад, родичам, які живуть за тією ж адресою), на оплату є два місяці.

"Згідно ст. 266 Податкового кодексу, податкове зобов'язання може бути нараховане за звітні роки в межах 1095 днів. Тобто трьох років", – пояснили фіскали. Якщо затримати платіж до 30 днів – штраф 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення і відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.

До слова, щороку близько мільйона українців отримують квитанції. Причому, як зазначає юрист Олександр Плахотник, судячи з даних зборів, платять українці справно. Якщо особисто вручити повідомлення не вдалося, то датою вручення вважатимуть ту дату, яка вкаже поштова служба.