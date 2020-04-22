Українці заплатять податки на квартири та будинки: скільки доведеться віддати за кожен метр

Українцям вже за лічені тижні надійдуть платіжки на нерухомість. Раз на рік кожен власник порівняно великих квартир і будинків повинен оплатити "зайві" квадрати. Сума прив'язана до мінімалки, тому розмір зростає щороку.
Про те, кому та скільки доведеться заплатити в 2020-му, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Хто та скільки платить
Платити потрібно тільки за "зайві" квадрати. На рівні держави встановлена норма в 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків (або 180 кв.м якщо є і будинок, і квартира). Податок надходить до місцевих бюджетів, тому міські та сільські ради мають право ухвалити рішення та збільшити норматив для своїх жителів.
Стягувати гроші з площі, яка перевищує, наприклад, 80 квадратів, а не 60. Але знизити норму ніхто не може. Як розповідає податковий експерт Геннадій Грушко, більшість місцевих рад норму не переглянула: платять так, як сказано в Податковому кодексі.
"Для місцевої влади податок на нерухомість є важливим джерелом поповнення бюджету. Особливо, якщо це стосується невеликих населених пунктів. Тому їм просто невигідно завищувати норматив", – пояснює Грушко.
Як вираховується кількість квадратів, за які потрібно заплатити:
Площа будинку / квартири - норматив площі = площа, за яку потрібно заплатити податок.
Наприклад, якщо площа вашої квартири 90 квадратів і вона належить тільки вам, то заплатити доведеться за 30 квадратів. Якщо ж у вас є 1/2 квартири площа, то платити не доведеться (по 45 квадратів на кожну людину).
Оплачується кожен квадратний метр вищий за норму. На рівні держави встановлена єдина ставка в 1,5% від торішньої мінімалки (70,6 грн). Однак, у багатьох містах ставку знизили до 1% (41,7 грн). Як і у випадку з площа, місцева влада має право знизити ставку, але не збільшити її. Тобто менше вимагати можна, а більше – не можна.
Припустимо, за зайві 30 кв. м зі ставкою податку в 1,5% в 2020-м необхідно заплатити податок у розмірі 2118 грн. Якщо ж ставку знизили до 1%, то податок за таку ж площу складе вже 1251 грн.
Окремо доведеться заплатити за "шикарну нерухомість", В розумінні законодавця, це квартири від 300 кв.м і будинки від 600 кв.м. Для них, крім основного податку, є додатковий щорічний платіж "на розкіш" в розмірі 25 тис. Грн.
Платити потрібно і за прибудови, сараї – все нежитлові приміщення. Правда, в наступному році, оплачуючи податок за поточний, місяці, коли був карантин, віднімуть при розрахунку розміру податку на нежитлові приміщення.
"На період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавирусной хвороби (Закон України від 17.03.2020 р .. № 533-их), і з метою підтримки платників податків з 01.03.2020 р .. по 30.04.2020 р .. об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, які не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно ", – пояснили в податковій.
Коли прийдуть платіжки і що, якщо не заплатити
Українці повинні отримати квитанції до 1 липня. Однак, повідомлення можуть прийти і раніше. Після вручення повідомлення (його можуть віддати, наприклад, родичам, які живуть за тією ж адресою), на оплату є два місяці.
"Згідно ст. 266 Податкового кодексу, податкове зобов'язання може бути нараховане за звітні роки в межах 1095 днів. Тобто трьох років", – пояснили фіскали. Якщо затримати платіж до 30 днів – штраф 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення і відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.
До слова, щороку близько мільйона українців отримують квитанції. Причому, як зазначає юрист Олександр Плахотник, судячи з даних зборів, платять українці справно. Якщо особисто вручити повідомлення не вдалося, то датою вручення вважатимуть ту дату, яка вкаже поштова служба.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Податки в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".