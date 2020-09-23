Українці заплатять по 5 тисяч на пенсії: сюрпризи Бюджету-2021

В Україні на погашення дефіциту бюджету Пенсійного фонду кожен громадянин віддасть своїми податками близько п'яти тисяч гривень.

Як йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, через зарплати в конвертах дефіцит Пенсійного фонду в 2021-му досягне 203,8 млрд грн. У результаті, крім єдиного соцвнеску із зарплати, левова частка якого надходить до Пенсійного фонду, кожен українець своїми податками віддає ще близько 5,4 тис. грн на компенсацію "дірки".

Зокрема, якщо витрати на зазначені сфери розділити на загальну кількість українців за даними електронного перепису (37,29 млн), виявиться, що кожен громадянин, включно з новонародженими, віддає своїми податками близько 4,1 тис. грн на медицину в рік, 4,6 тис. грн на освіту і всього 201,5 грн у рік на культуру.

Скільки кожен українець віддає своїх податків:

медицина – 4188 грн (або 156,2 млрд з усього бюджету);

освіта – 4660 грн (або 173,8 млрд грн);

культура – 201,5 грн (або 7,5 млрд грн);

на безпеку та оборону – 7163 грн (або 267,1 млрд);

НАБУ – 28,5 грн (або 1 млрд);

Офіс президента – 28,55 (1,2 млрд грн);

Апарат Верховної Ради – 36,2 грн (1,35 млрд);

Кабінет міністрів – 65,7 грн (2,45 млрд);

ПФУ – 5465 грн (203,8 млрд).

Найбільша стаття витрат – на погашення й обслуговування державного боргу – 599,8 млрд, або 16 084 грн із кожного українця, включно з немовлятами. Зазначимо, це вже не перший рік, коли найбільше коштів доводиться витрачати саме на борги.

Якщо зібрати всі річні витрати на оборону та безпеку, медицину й освіту, то виявиться, що на погашення боргів ми все одно витрачаємо більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця муситимуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих у Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу.