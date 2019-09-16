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17 вересня • оновлено в 02:30
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Українці заплатять по 4 тис. на пенсії: сюрпризи бюджету-2020

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Дефіцит Пенсійного фонду, згідно з проектом бюджету України, в 2020-му становитиме рекордні 172,5 млрд грн. Якщо цю суму розділити на всіх українців, кожен заплатить своїми податками по 4,1 тис. грн.

Крім того, окремо працюючі сплачують єдиний соцвнесок у розмірі 22% від зарплати. Велика частина цієї суми також надходить до ПФУ. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Крім того, 2020-й – період пікових виплат за державним боргом. Майже 40% дохідної частини бюджету доведеться віддати кредиторам країни. В сумі погашення держборгу і його обслуговування обійдеться бюджету в рекордні 421,6 млрд гривень.

Пенсії в Україні

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Якщо всі ці гроші розділити на офіційну кількість населення (трохи більше 42 млн осіб), вийде, що кожен, зокрема немовлята і люди похилого віку, повинні своїми податками заплатити близько 10 тис. грн. І це тільки в наступному році. Проблем із виплатами, заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, не виникне. Мовляв, зараз резервів достатньо, а в бюджеті на наступний рік врахували об'єктивні показники й українці не відчують на собі навантаження. Мовляв, і зарплати будуть платитися вчасно, і всі статті витрат у безпеці.

Традиційно найбільше грошей виділять на Міністерство соціальної політики. Саме вони розподіляють більшу частину виплат і субсидій. Їм дістанеться 290 млрд грн. Для порівняння, на Міненерго і захист навколишнього середовища дадуть всього 8,7 млрд грн. Детальніше можна ознайомитися за допомогою інфографіки. До слова, на НАБУ витратять трохи більше 1 млрд, а на НАЗК – 0,812 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії підвищення пенсій
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Кажіть правду, адже серед 500тис.військ.пенсіонерів дійсно ВІЙСЬКОВИХ трохи більше 100тис., а всі інші це МУСОРНЯ.
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