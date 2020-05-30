Українці замість пенсії можуть отримувати допомогу: юрист розкрив деталі закону

Українці, які не виконали вимоги щодо стажу, можуть в період до 31 грудня 2020 року оформити матеріальну допомогу.

Про це йдеться в роз'ясненнях на юридичному порталі. Для цього у службу соцзахисту за місцем реєстрації необхідно подати:

документ, що посвідчує особу пенсіонера і його місце проживання + ІПН

довідку про наявний страховий стаж (видається в Пенсійному фонді за запитом пенсіонера – протягом 5 робочих днів)

декларацію про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні пів року, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги

Якщо тимчасова грошова допомога (соціальна пенсія) оформлюється не за адресою прописки, а за місцем фактичного проживання пенсіонера, до перерахованого вище списку документів повинна додаватися довідка про неотримання такої допомоги.

Пенсії в Україні

Тимчасова фіндопомога призначається з дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку, за умови, що звернення по допомогу відбулося не пізніше 90 днів після досягнення такого віку.

Хто не може претендувати на допомогу:

особа отримує пенсію (зокрема соціальну), працює або веде іншу діяльність, пов'язану з отриманням доходу

хтось із членів сім'ї протягом року перед зверненням по тимчасову допомогу зробив покупку (оплату послуг) на суму понад 50 тис. гривень

середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб

в результаті вибіркової перевірки виявлені додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (здача в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім'ї не працевлаштованих тощо)

у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на 1 члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля (іншого ТЗ, механізму)

Розмір допомоги повинен компенсувати різницю між реальним доходом та прожитковим мінімумом. Якщо ж немає доходу, то можна претендувати на повний прожитковий мінімум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме поруч із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.