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Українці залишилися без електроенергії: по всій країні бушує стихія

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В Україні через пориви вітру 15 серпня без електроенергії залишився 151 населений пункт. Жителі як мінімум п'яти областей постраждали від стихії.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. "В результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град і пориви вітру) знеструмлено 151 населений пункт в 5 областях, а саме: Чернігівська - 61, Львівська - 34, Тернопільська - 25 Чернівецька - 19 і Волинська - 12. Станом на 7 год. 15 серпня залишаються частково зруйнованими 174 (було 227, відновлено 53) дахи будівель в Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях", – йдеться у зведенні ДСНС.

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Негода в Україні

Pixabay

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Раніше синоптики уточнювали, що після свята Маковея 14 серпня погода в Україні буде складною протягом усього тижня, до 17-18 серпня. Очікуються дощі і сильні вітри. Причина - активний атмосферний фронт з Центральної Європи, який накрив західні, північні регіони і Вінницьку область.

Відзначимо, 15 серпня, на північному заході України істотно похолодає, на решті території як і раніше буде сухо і жарко. У західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; вітер північно-західний, 7-12 м / с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в четвер, 15 серпня, в Києві різко похолодало. Така погода протримається до неділі, 18 серпня. Вдень стовпчики термометрів до кінця тижня не будуть підніматися вище +21 ... + 25 градусів.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
погода
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lykin vasa
lykin vasa
да,не радостно...
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филипп филипыч
филипп филипыч
цитата местного упоротого, радующегося бедам простых людей под ником "Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !" 30.07.2019 08:29 "Кара небесная ! И потоп в том числе." ну что упоротый скажешь?
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