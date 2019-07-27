Українці відмовляються працювати по 8 годин: ситуація на ринку праці змінилася

Українці все частіше роблять вибір на користь меншого робочого часу і вільної зайнятості. Навіть якщо це супроводжується зменшенням доходів. Кількість резюме здобувачів, які цікавляться віддаленою роботою і / або зайнятістю з гнучким графіком за останні 12 місяців зросла в 2,5 рази.

Про це з посиланням на аналітиків кадрових порталів повідомляє видання UBR. Головним чином такою роботою цікавляться представники таких професійних сфер:

IT, телеком.

Маркетинг, реклама, PR.

Мистецтво, медіа.

Найбільше число резюме з побажанням мати вільний графік і / або працювати віддалено в Україні розміщують:

Розробники програмного забезпечення.

Web-майстра та інженери.

Фахівці з PR, маркетингових комунікацій, інтернет-маркетингу.

Копірайтери.

Дизайнери.

Фотографи.

Журналісти.

Дауншифтинг для молодих

Робота в Україні futurecenter.in.ua

Майже половина претендентів (47%), націлених на таку роботу, входять у вікову категорію 19-30 років. Тобто – представники покоління Y. Вважається, що саме для них найбільш характерно дотримуватися баланс роботи та особистого життя. Це приписується і їх наступникам –поколінню Z. А значить попит на віддалену роботу і зайнятість з вільним графіком буде тільки зростати. HR-експерт компанії Rabota.ua Тетяна Пашкіна розповіла, що не всі претенденти готові "заробити всі гроші світу, працюючи з ранку до ночі". Деякі згодні на меншу зарплату і менш престижну роботу, але – з меншим навантаженням.

Журналісти, викладачі англійської, бухгалтери переходять на фріланс. Щоб присвятити більше часу сім'ї або подорожей. Іноді такі фахівці настільки втягуються у вільний графік, що значно підвищують якість своєї роботи. І за рахунок меншого числа клієнтів заробляють більше, ніж коли просиджували в офісах від дзвінка до дзвінка.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як українцям повинні оплачувати відрядження, відпустку і лікарняний. У 2019-му встановили такі виплати:

мінімальний розмір лікарняного – близько 100 грн в день (було близько 90 грн);

мінімальні добові – 60 грн (сума не змінилася);

максимальні добові – 417,3 грн (було 372,3 грн);

відрядження за кордон – до 80 євро.

Відзначимо, що в Україні вже кілька років розглядають новий проект Кодексу законів про працю. Якщо його приймуть, робочий день збільшать з 8 до 12 години, але не для всіх.

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