Українці в травні будуть платити за газ за новими тарифами: Коболєв озвучив прогноз

В Україні з початку року ціни на газ знизилися на 38%, при цьому тільки за квітень ціну знизили на 15%. Така ж динаміка продовжиться і в травні.

Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, повідомляє пресслужба компанії. "Ми очікуємо, що в наступні місяці ціна газу також знизиться. Важко передбачити наскільки, зараз ринок дивує багатьох аналітиків і нас дивує. Ми недавно побачили негативну ціну на нафту в США. Це був короткий епізод, але він мав місце, він безпрецедентний. Тому можна очікувати, що ціна газу на європейських ринках в травні буде трохи нижче", – заявив Коболєв.

Зараз запаси газу в Україні досягли рекордної за 30 років позначки. В "Нафтогазі" планують використовувати блакитне паливо і в наступному опалювальному сезоні.

Андрій Коболєв Facebook Андрія Коболєва

"Ми деякий час працюємо, щоб збільшити наші можливості по зберіганню нафти в українській системі. По-перше основними можливостями по зберіганню є можливості на нафтопереробних заводах і в терміналах. Наприклад, в терміналі прийняття нафти "Південний". Також для зберігання нафти можна частково використовувати нашу нафтотранспортну систему, але тут зіткнулися з проблемою, про яку ми проінформували Міністерство фінансів і сподіваємося на їхнє розуміння", – повідомив глава компанії.

Обсяги транзиту газу знизилися вдвічі, але Газпром платить в повному обсязі. Платить за фіксованою ціною, згідно з контрактом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на газ в квітні впадуть на 15-25%, при цьому ціна для населення може залишитися на рівні березневих 4,3-4,2 грн за куб. Зниження вартості блакитного палива компенсує подорожчання долара.