Головна Новини
25 квітня • оновлено в 15:56
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Українці в травні будуть платити за газ за новими тарифами: Коболєв озвучив прогноз

4.2т
Читати матеріал російською

В Україні з початку року ціни на газ знизилися на 38%, при цьому тільки за квітень ціну знизили на 15%. Така ж динаміка продовжиться і в травні.

Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, повідомляє пресслужба компанії. "Ми очікуємо, що в наступні місяці ціна газу також знизиться. Важко передбачити наскільки, зараз ринок дивує багатьох аналітиків і нас дивує. Ми недавно побачили негативну ціну на нафту в США. Це був короткий епізод, але він мав місце, він безпрецедентний. Тому можна очікувати, що ціна газу на європейських ринках в травні буде трохи нижче", – заявив Коболєв.

Зараз запаси газу в Україні досягли рекордної за 30 років позначки. В "Нафтогазі" планують використовувати блакитне паливо і в наступному опалювальному сезоні.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Facebook Андрія Коболєва

"Ми деякий час працюємо, щоб збільшити наші можливості по зберіганню нафти в українській системі. По-перше основними можливостями по зберіганню є можливості на нафтопереробних заводах і в терміналах. Наприклад, в терміналі прийняття нафти "Південний". Також для зберігання нафти можна частково використовувати нашу нафтотранспортну систему, але тут зіткнулися з проблемою, про яку ми проінформували Міністерство фінансів і сподіваємося на їхнє розуміння", – повідомив глава компанії.

Обсяги транзиту газу знизилися вдвічі, але Газпром платить в повному обсязі. Платить за фіксованою ціною, згідно з контрактом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на газ в квітні впадуть на 15-25%, при цьому ціна для населення може залишитися на рівні березневих 4,3-4,2 грн за куб. Зниження вартості блакитного палива компенсує подорожчання долара.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
комунальні послуги тарифи газ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
7
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шаруев Олег
Шаруев Олег
лихо ворье сбагрило населению дорогой зимний газ, выписав себе миллионные премии.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги