Українці стали жертвами нової шахрайської схеми: надсилають "подарунок" на "Нову пошту"

Українцям по всій країні приходять "подарункові сертифікати на 1500 грн" на покупки в ювелірних магазинах, яких не існує. Сертифікати надсилають післяплатою у відділення "Нової пошти", однак щоб отримати "подарунок", доведеться віддати 90-150 грн і сплатити поштові послуги.

Таким чином жертви шахрайської схеми повинні оплатити посилку і ще окремо заплатити за непотрібний пластик. Деталями нової схеми діляться українці на своїх сторінках у Facebook.

"На день народження мені прийшла посилка (конверт) на відділення "Нова Пошта" невідомо від кого і яку я не очікувала. У посилці вітальна листівка і подарунковий сетіфікат на 1500 грн у ювелірний магазин. Дані відправника, звичайно, мені ні про що не кажуть ... Але в інтернеті знайшла інформацію, що це шахрайство. Магазину такого не існує", – розповідає на своїй сторінці у соцмережі Анна.

Що цікаво, шахраї також мають базу даних із датами народження і адресами. Це дозволяє їм надсилати "подарункові сертифікати" своїм жертвам напередодні дня народження, що дозволяє "притупити" пильність жертви.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися шахраї, які розсилають фейкові повідомлення про нарахування 1000 грн, обіцяних пенсіонерам у зв'язку з карантином.

Якщо ви також стали жертвою шахрайства і хочете розповісти свою історію – пишіть нам на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com.