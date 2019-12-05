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5 грудня • оновлено в 04:19
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Українці стали продавати в мережі нові гроші з великої націнкою: скільки просять

1.6т
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У мережі почали продавати нову купюру в 1000 гривень. Так, на платформі Rozetka інтернет-магазин "Гроші світу" пропонує придбати її за 1330 гривень.

Купюри, судячи з інформації на сайті, ще не були в обігу, повідомляють "Вести". "На сайті сказано, що інтернет-магазин спеціалізується на продажу банкнот всіх країн світу і обіцяють "постійне розширення асортименту". У продажу є також подарункові монети в 5 гривень "Автономна республіка Крим" 2018 року, "Євромайдан" 2015 року або ж, наприклад, банківський зразок 1 гривні 1994 роки за 1068 гривень", – йдеться в публікації.

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"Необхідний захід": експерти пояснили, навіщо в Україні ввели 1000 грн

1000 гривень

1000 гривень

"Вести"

Як повідомляв OBOZREVATEL, з п'ятниці, 25 жовтня, Національний банк України ввів в обіг нову банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень зразка 2019 року.

Фальшивомонетники зможуть налагодити випуск підроблених купюр в 1000 гривень вже до Нового року.

Українці, які отримали перші банкноти в 1000 гривень, скаржаться, що не у всіх банках дізнаються нову купюру і приймають для платежів.

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Читайте всі новини по темі "Торгівля в інтернеті" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Торгівля в інтернеті
Місце
Україна
Теги
бумажные деньги гривня
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