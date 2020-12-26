Українці розповіли, на яку пенсію розраховують: скільки отримають насправді

Українці в середньому називають прийнятною для себе пенсію в розмірі 11 359 гривень, що в 3,3 раза перевищує зафіксований Пенсійним фондом України середній рівень пенсії в жовтні 2020-го.

Про це йдеться в даних соціологічного дослідження Research & Branding Group (проводили опитування з 16 по 25 жовтня 2020 року. Усього опитано 1800 респондентів). Водночас середня пенсія в Україні становить близько 3,5 тис. грн.

Варто зазначити, що порівняно з листопадом минулого року уявлення українців про рівень прийнятної пенсії зросли не суттєво (приблизно на 3%) – з 11,0 тис. гривень у 2019 році до 11,4 тис. гривень у 2020 році.

Для чоловіків характерне декларування більш високого розміру прийнятної пенсії, ніж для жінок (у середньому 12,1 тис. і 10,8 тис. гривень відповідно);

Зі збільшенням віку українців зазвичай знижується і розмір пенсії, який вони вважають прийнятним. Наприклад, в осіб пенсійного віку середній рівень прийнятної пенсії становить 11,2 тис. гривень, а в осіб у віці 30-39 років – 13,3 тис. гривень;

Залежно від типу населеного пункту найбільш високий середній рівень прийнятної пенсії зафіксовано в жителів обласних центрів (12,7 тис. гривень), а найнижчий – серед жителів сільської місцевості (9,5 тис. гривень);

У розрізі регіонів виділяються жителі східних областей, які назвали найвищий рівень прийнятних пенсійних виплат – 14,1 тис. гривень. У решті регіонів значення коливалося в межах від 10,5 тис. до 11,0 тис. гривень.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.