Українці повинні заповнити декларації та сплатити податки: скільки і за що

Олександр Литвин Особисті фінанси 10:00, 10.10.2020 Оновлено: 11:18, 10.10.2020

Українці до 1 травня 2021 року повинні самі звернутися в податкову, заповнити декларацію та сплатити податок за додатковий дохід.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Наприклад, якщо ви отримуєте прибуток як фрілансер або здаєте в оренду квартиру, раз на рік потрібно підрахувати свій дохід і сплатити з нього податок. Однак більшість українців не тільки не декларує додаткові прибутки, але навіть не знає, що це потрібно робити.

  • дохід від незалежної професійної діяльності (перукарі, сантехніки, копірайтери тощо) – 18%;

  • дохід від оренди нерухомості – 18%;

  • прибуток від цінних паперів – 18%;

  • винагороди та інші виплати за договором – 18%;

  • подарунки та нецільова благодійність – 18%;

  • дохід від продажу нерухомості – 5%.

За ухилення від сплати податків загрожує щонайменше адміністративна відповідальність і штрафи, проте проконтролювати, хто та звідки отримує кошти, складно. Податковий експерт Геннадій Грушко розповідає: культура сплати податків в Україні поки що тільки формується. Українці не довіряють державі та звикли приховувати все, що можна приховати, впевнений він.

"Чи потрібно декларувати свої доходи? Звісно, потрібно. Кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися законів, а незнання цих законів від відповідальності не звільняє. Я завжди кажу своїм клієнтам одну й ту ж фразу: сплати податки – і спи спокійно", – зазначає Грушко.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).

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Економіка Особисті фінанси

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