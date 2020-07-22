Українці повинні заплатити за кожен метр квартири, інакше прийде штраф: кому, скільки й за що

В українців залишилося трохи більше ніж місяць, щоб заплатити податки за свої квартири й будинки. Зробити свій внесок у бюджет доведеться навіть тим, хто з якоїсь причини не отримав квитанцію-повідомлення.

Розмір податку відрізняється залежно від населеного пункту й рішення місцевої влади. Якщо вчасно не сплатити, чиновники можуть нарахувати штрафи і стягнути навіть більше, ніж повинно бути.

Про те, хто і скільки повинен внести, як покарають боржників і куди підуть зібрані кошти – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто, скільки й коли повинен заплатити: головне про податок

Куди йдуть зібрані кошти? Податок сплачується до місцевого бюджету, а місцева влада вирішує, скільки платити. Закон встановлює максимальні ставки й мінімальну площу. Наприклад, заборонено стягувати податок за квартиру меншу ніж 60 кв. м і за будинок до 120 кв. м (якщо є і будинок, і квартира, то за загальну площу до 180 кв. м). Але водночас міська рада може ухвалити рішення брати податки тільки з тих, чиє житло, наприклад, більше ніж 130 кв. м.

Правда, враховуючи, що для місцевої влади цей податок – істотне джерело поповнення скарбниці, левова частка населених пунктів залишили "норми" в 60 і 120 кв. м відповідно.

Скільки потрібно заплатити? Розмір податку – до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму. Платити в 2020-му потрібно за 2019-й, тому й розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше ніж 4173 грн, значить, платити потрібно до 62,5 грн за квадрат.

Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. До того ж ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив, і площу, яка прописана в законі. В такому разі оплатити доведеться "зайві" 40 квадратів – 2,5 тис. грн.

OBOZREVATEL Податок на нерухомість в Україні

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості, розповідає OBOZREVATEL рієлтор Максим Бабуряк.

"Найчастіше квартири здаються без повідомлення податкових органів. Особливо в сегменті бюджетного житла. Податковий кодекс так прописаний, що пільги на житло, з якого отримуєте прибуток, не надаються. Наприклад, якщо у вас квартира 40 квадратних метрів і частка в іншій квартирі на 20 квадратів, то платити податок не потрібно. Але якщо перші 40 квадратів ви здаєте, то доведеться заплатити за всі 40 квадратів", – розповідає Бабуряк.

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.

Щоправда, зараз якщо самостійно не звернутися до податкової служби за місцем реєстрації й не подати декларацію із зазначенням розміру додатково отриманого прибутку, податок платити не доведеться.

Коли потрібно заплатити

З моменту, як прийшла квитанція, в українців є рівно 60 днів на оплату. Останній "лист" надіслали до 1 липня – після цього квитанції-повідомлення більше не розсилають. Але якщо вас не просять заплатити податок, але ви володієте великою квартирою або будинком, можливо, варто самостійно звернутись до місцевого відділення податкової служби та перевірити, чи не загубилась ваша квитанція.

До слова, щороку приблизно мільйон українців отримують квитанції. До того ж, як зазначає юрист Олександр Плахотник, з огляду на дані зборів, платять українці справно. Якщо ж запізнитися на 30 днів, то крім самого податку, доведеться віддати й 10% штрафу, у разі затримки більше ніж на місяць штраф складе вже 20%.

"Є спосіб не платити за більшу квартиру, яким багато українських родин користуються", – розповідає Плахотник. Якщо квартира перебуває у спільній власності членів сім'ї, платити податок потрібно. А якщо вона вже розділена поквадратно між кожним членом, то, можливо, робити внесок у бюджет і не доведеться.

Наприклад, якщо подружжю належить житло площею 80 квадратів, вони повинні заплатити за "зайві" 20 кв. м. Якщо ж квартира порівну (по 40 кв. м) розділена між кожним членом сім'ї, то платити податок взагалі не доведеться.