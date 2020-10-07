Українці повинні заплатити податок за машину: скільки, хто і за якими правилами

Українці, які володіють машинами вартістю від 375 мінімалок, раз на рік повинні платити фіксований податок – 25 тисяч гривень.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо раніше транспортний податок платили залежно від об'єму двигуна, зараз методику ускладнили. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства до 1 лютого публікує на своєму сайті список машин, за які доведеться платити додатково. Також чиновники розробили спеціальний калькулятор, який дозволяє розрахувати вартість машини.

Недоліків такої методики кілька. Можлива технічна помилка, при якій відомство з якоїсь причини може "забути" згадувати деякі рідкісні авто. Крім того, ускладнилася задача і для українців – якщо повідомлення не прийшло, самостійно дізнатися, потрібно платити чи ні, складно.

Автоюрист Денис Коваленко розповідає: платники податків звільняються від відповідальності в разі, якщо з якоїсь причини не отримали "лист". Але з іншого боку податківці мають право протягом трьох років нарахувати несплачену суму протягом трьох років. Так, якщо не заплатили в цьому році через неуважних податківців, цілком можливо, що в наступному доведеться платити в подвійному розмірі.

Отже, розмір податку становить 25 тисяч гривень. Платити за новими правилами потрібно тим:

чий автомобіль не старше 5 років;

вартість машини – від 375 мінімалок (в 2020-му це 1,7 млн грн).

А якщо не платити податок?

Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде рости. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так званий податкова застава).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Більш того, податківці мають право стягнути автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж а здачу повернути вже колишньому власнику автомобіля. Правда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо в минулому році платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну).