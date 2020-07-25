Українці повинні заплатити податки за свої квартири: скільки доведеться віддати за кожен квадрат

В Україні розмір податку за квартири – до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму. Платити в 2020-му потрібно за 2019-й, тому і розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше 4173 грн, значить, платити потрібно до 62,5 грн за квадрат.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. При цьому ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив і площа, яка прописана в законі. В такому випадку оплатити доведеться "зайві" 40 квадратів – 2,5 тис. грн (норма 60 кв.м).

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості, розповідає OBOZREVATEL ріелтор Максим Бабуряк.

"Найчастіше квартири здаються без повідомлення податкових органів. Особливо в сегменті бюджетного житла. Податковий кодекс так прописаний, що пільги на житло, з якого отримуєте прибуток, не надаються. Наприклад, якщо у вас квартира 40 квадратних метрів і частка в іншій квартирі на 20 квадратів, то платити податок не потрібно. Але якщо перші 40 квадратів ви здаєте, то доведеться заплатити за всі 40 квадратів", – розповідає Бабуряк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підготували концепцію податку на виведений капітал, який може замінити податок на прибуток.

В Україні, щоб запевнити заповіт, підтвердити підпис або написати довіреність, доведеться платити в десятки разів більше. Державне мито на нотаріальні послуги пропонують підвищити в 17-750 разів (залежно від послуги). Відповідні нововведення описані в законопроекті №3236-1, який зареєстрував нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.