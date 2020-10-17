Українці повинні заплатити податки з доходів за 2020-й: названо дату

Українці повинні заплатити податки за додаткові доходи. Декларацію про доходи потрібно заповнити самостійно і подати до податкової за місцем реєстрації до 1 травня 2021 року.

Про це OBOZREVATEL розповів податковий експерт Геннадій Грушко. За незалежну професійну діяльність потрібно заплатити податок у розмірі 18%, стільки ж потрібно віддати за заробіток від оренди, прибуток від цінних паперів, з подарунків.

"Культури сплати податків в Україні практично немає. Ринок оренди практично повністю знаходиться в тіні. З одного боку немає контролю, немає можливості відстежити, хто і як платить податки, декларує витрати. З іншого, чомусь в Україні вважається не соромно не заплатити податок. Хоча в розвинених громадянських суспільствах це завжди працюється", – розповідає Глушко.

За ухилення від сплати податків загрожує щонайменше адміністративна відповідальність і штрафи, проте проконтролювати, хто та звідки отримує кошти, складно. Податковий експерт Геннадій Грушко розповідає: культура сплати податків в Україні поки що тільки формується. Українці не довіряють державі та звикли приховувати все, що можна приховати, впевнений він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).