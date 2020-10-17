Українці повинні заплатити податки з доходів за 2020-й: названо дату

Олександр Литвин Особисті фінанси 06:00, 17.10.2020 Оновлено: 07:12, 17.10.2020

Українці повинні заплатити податки за додаткові доходи. Декларацію про доходи потрібно заповнити самостійно і подати до податкової за місцем реєстрації до 1 травня 2021 року.

Про це OBOZREVATEL розповів податковий експерт Геннадій Грушко. За незалежну професійну діяльність потрібно заплатити податок у розмірі 18%, стільки ж потрібно віддати за заробіток від оренди, прибуток від цінних паперів, з подарунків.

"Культури сплати податків в Україні практично немає. Ринок оренди практично повністю знаходиться в тіні. З одного боку немає контролю, немає можливості відстежити, хто і як платить податки, декларує витрати. З іншого, чомусь в Україні вважається не соромно не заплатити податок. Хоча в розвинених громадянських суспільствах це завжди працюється", – розповідає Глушко.

За ухилення від сплати податків загрожує щонайменше адміністративна відповідальність і штрафи, проте проконтролювати, хто та звідки отримує кошти, складно. Податковий експерт Геннадій Грушко розповідає: культура сплати податків в Україні поки що тільки формується. Українці не довіряють державі та звикли приховувати все, що можна приховати, впевнений він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).

Коментувати
Економіка Особисті фінанси

Дивіться також

Дружина Порошенка розповіла про самопочуття п'ятого президента після COVID-19

Радник Зеленського пояснив суть ідеї щодо Донбасу

Зеленський озвучив остаточний список запитань у день виборів

Президент не має повноважень передавати сільськогосподарську землю, – Костиря

У нас "паперова армія", з бригади можна вивести до 150 осіб, – Арахамія