Українці повинні подати декларації й заплатити за доходи: скільки і за що

Українці, які мали додатковий дохід у 2020 році, до травня 2021-го повинні заповнити та подати за місцем реєстрації податкові декларації. Залежно від джерела із доходу потрібно буде заплатити або 18%, або 5% прибуткового податку.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Податки за українців платить роботодавець, можливо, зокрема, через це багато українців навіть не підозрює, скільки вони платять у бюджет. Наприклад, із кожної зарплати потрібно заплатити 22% єдиного соцвнеску, 18% прибуткового податку і 1,5% військового збору.

Прибутковий податок потрібно платити і з інших доходів, наприклад від оренди нерухомості, від додаткового заробітку. Але в цьому разі платити потрібно самостійно – до травня наступного року заповнити декларацію й заплатити за травень минулого року.

18% за законом потрібно платити:

заробітної плати;

доходу від оренди нерухомості;

доходу, отриманого від незалежної професійної діяльності;

за суму пенсії, яка перевищує її розрахунковий розмір;

із суми, яку отримали від роботодавця на похорон члена сім'ї;

з відрядження, якщо витрати "не вписалися" в норму;

відсотком за банківським депозитом і т.д.

5% потрібно платити:

за продаж другого автомобіля за рік;

дивіденди за акціями й корпоративними правами;

спадок.

Якщо цьогоріч був будь-який із вищеперелічених доходів, до травня 2021-го потрібно звернутися до податкової за місцем реєстрації, заповнити декларацію та сплатити податок.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).