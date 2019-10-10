Українці потрапляють у нову пастку: "закривають" кредити в будь-яких банках і залишають без копійки

В Україні один із найгірших рівнів "поганих кредитів". Майже кожен другий борг банку не повертають. В результаті сотні тисяч клієнтів опиняються у борговій ямі – відсотки, штрафи та комісії щомісяця збільшують суму.

Цією ситуацією охоче користуються шахраї, які за невелику платню пропонують в будь-якому банку видалити інформацію про кредити. Про те, як працює схема і хто може стати жертвою – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

головне:

єдиний спосіб позбутися від кредиту – погасити його;

в Україні шахраї використовують різні схеми для того, щоб виманити гроші;

в Телеграма працюють цілі агенції, які збирають кошти за "погашення" кредитів.

Продають повітря за 2 тисячі

Низька фінансова грамотність – чи не головна причина потрапляння у кредитні ями. Українці не особливо розуміють різницю між номінальною і реальною кредитною ставкою, не цікавляться всіма штрафними санкціями, кінцевою сумою боргу і легко зривають умови договору, просто перестаючи виконувати свої обов'язки щодо боргу.

Для шахрая така людина – ідеальна жертва. Коли дзвінки з банку з наполегливою вимогою повернути гроші стають занадто надокучливими, засмучений клієнт готовий повірити у що завгодно. Навіть у розповідь про те, що за невелику суму інформацію про його кредит видалять.

Першими про нову шахрайську схему заявили у Міжбанківській асоціації членів платіжних систем. "Протягом 5-7 годин інформація про вас видаляється з усіх баз. Ви більше нікому не винні", – обіцяє оператор Андрій. Дві тисячі гривень треба заплатити нібито "роботодавцю" Андрія. А той уже видалить інформацію з усіх наявних реєстрів (а їх 4) і навіть реєстру НБУ.

Шахраї в Україні

Кредитні шахраї

Подібні реєстри боржників – єдина система, в яку банки і кредитні спілки скидають інформацію про тих, хто не повернув їм гроші. Робиться це для того, щоб в іншій фінансовій установі могли перевірити потенційного клієнта і, якщо у нього вже є непогашені борги, не давати йому гроші і не ризикувати.

"Видалити" кредит неможливо

У кожної організації, яка користується реєстром, є свій персональний номер. Але якщо навіть з усіх реєстрів зникне інформація про боржника, це зовсім нічого не змінить. Як пояснює прессекретар ПриватБанку Олег Серга, інформація про боржника в будь-якому разі залишається на його рахунку.

"Інформація про клієнта і його заборгованість зберігається в різних базах, а найголовніше – кредитний рахунок клієнта, на якому інформація про рух коштів і суму заборгованості. Немає жодної фізичної можливості внести ззовні зміни в ці бази. Усередині банку це неможливо", – пояснює Серга.

Але навіть якщо припустити, що хтось видалить інформацію з одного із кредитних реєстрів, якими користуються банки, або навіть з усіх чотирьох реєстрів, що практично неможливо, у кращому разі такий клієнт зможе спробувати отримати кредитку в іншому банку. І, звісно ж, як обіцяє "оператор Андрій", борг залишиться і його доведеться погашати.

У ЄМА також впевнені: внести зміни до реєстру практично неможливо. Всі організації мають свій певний номер і, якщо в одній з них раптом почнуть без причин видаляти прізвища зі списку, це відразу ж помітять. Більше того, видалити людини з реєстру можна тільки в тому випадку, якщо вона погасила свій борг перед організацією, яка внесла її дані.

Шахраї в Україні pixabay

Заступник директора з операційних питань та інформаційної безпеки ЄМА Раїса Федоровська розповідає: шахраї просто збирають прізвища боржників, гроші з них і зникають. Кошти пропонують перевести просто на банківську карту, а все спілкування відбувається через Телеграм.

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