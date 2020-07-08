Українці по-новому заплатять за свою землю: хто і скільки

В Україні ряд "Слуг народу" зареєстрували законопроєкт №3131, який введе мінімальний податок на землю, який буде залежати від її оцінної вартості. Платити доведеться навіть тим, хто зараз звільнений від податку.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Законопроєкт всього лише встановлює мінімальну суму, яку повинен заплатити українець за свій сільськогосподарський пай. В середньому це близько 1400 грн за га (в Київській області, наприклад, 1326,5 грн). Розмір мінімального податку – 5% від оціночної вартості гектара. Платити його потрібно раз на рік.

Якщо прибутковий податок (на прибуток, який отримали від паю) і податок на землю (встановлює місцева влада в межах від 0,3% від оціночної вартості) менший за мінімальну суму, то доведеться заплатити мінімальну суму.

Але тут є важливе уточнення. Зараз, як пояснює юрист Олександр Плахотник, згідно 281 статті Податкового кодексу, пенсіонер, ветеран, чорнобилець, який володіє землею площею до 2 га, може взагалі не платити податки.

Згідно із законопроєктом №3131, платити повинні всі, хто володіє землею сільськогосподарського призначення площею від одного га. І навіть ветерани та пенсіонери, які зараз нічого не платять.

Один з авторів законопроєкту Мар'ян Заблоцький в коментарі OBOZREVATEL заявив, що в Україні немає жодного пенсіонера, який володіє землею площею менше гектара, самостійно її обробляє або ж зовсім її не використовує. Мовляв, насправді вся подібна земля вже знаходиться в оренді, але офіційно відносини не оформляють.

"Спробуйте самі обробити хоча б грядку. А потім уявіть кілька гектарів. Неможливо це зробити. Є орендар, який офіційно не оформляє оренду і не платить податки в бюджет села. Не існує пенсіонера, який би самостійно обробляв кілька гектарів. Це фізично неможливо", – розповідає Заблоцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підготували концепцію податку на виведений капітал, який може замінити податок на прибуток.

В Україні, щоб запевнити заповіт, підтвердити підпис або написати довіреність, доведеться платити в десятки разів більше. Державне мито на нотаріальні послуги пропонують підвищити в 17-750 разів (залежно від послуги). Відповідні нововведення описані в законопроекті №3236-1, який зареєстрував нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.