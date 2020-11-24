Українці по-новому заплатять податки за свої квартири: платіжки можуть злетіти в рази

Олександр Литвин Особисті фінанси 04:40, 24.11.2020 Оновлено: 05:22, 24.11.2020

В Україні замість того, щоб рахувати податок виходячи з площі житла, пропонують враховувати тільки її вартість. Наприклад, за діючими правилами в Києві за квартиру в 70 квадратів вартістю 1,2 млн грн потрібно заплатити податок на нерухомість в розмірі 708,4 грн. А за новими правилами – 2 400. За таку ж квартиру, але вартістю в 2 млн грн (наприклад, житло знаходиться в центрі) за діючими правилами потрібно заплатити ті ж 708,4 грн, а за новими правилами – 4 000.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Наприклад, якщо у вас триповерховий будинок в передмісті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж метражу в поганому місці. Ми будемо платити однаковий податок. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, дали час підготувати базу. Будуть стягувати податок виходячи з вартості житла ", – розповів глава профільного комітету Ради Данило Гетманцев.

  • Ставка податку: до 0,02% від оціночної вартості;

  • можуть не платити: пенсіонери, ветерани, малолітні або недієздатні, якщо ціна квартири до 300 мінімалок (в містах-мільйонниках) і до 100 мінімалок в містах з населенням д 1 млн осіб. Для будинків – 600 мінімалок в великих містах і 250 мінімалок – в містах з населенням до млн чоловік.

Щоправда, тут варто враховувати, що для оцінки нерухомості всіх українець знадобиться досить тривалий період. На це Данило Гетманцев пропонує дати Кабміну рівно рік.

Аналітик Сергій Родлер в коментарі OBOZREVATEL пояснив: прив'язка до вартості житла прівдеет до того, що податок буде щорічно рости. Так, одне з найстаріших агентств нерухомості в світі – Knight Frank Group опублікувало список міст з найвищим темпом зростання цін на житло в 2020 році і Київ зайняв в ньому 11 місце з цифрою в 11,2%. В інших регіонах країни ситуація схожа. Причому, зростає не тільки "вторинка", але і "первинка" через велику кількість імпортних будматеріалів, активно дорожчають через зростання курсу.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо в минулому році платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну).

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