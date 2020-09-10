Українці платитимуть за опалення за новими тарифами: як і чому злетять ціни

Українці щомісяця платитимуть за опалення за різними тарифами. У розпал сезону, зазначають експерти, суми в платіжках можуть вирости приблизно на 15%. Уже другий рік поспіль ніхто не може точно спрогнозувати вартість блакитного палива, а разом із нею коливатимуться й ціни на тепло.

Про те, як і чому ростимуть тарифи, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому зміняться ціни

В Україні останні чотири роки у 80% міст тарифи на тепло не покривають собівартість, розповідає OBOZREVATEL директор Асоціації "Енергоефективні міста України". Комунальні підприємства працювали в мінус, їх доводилося дотувати.

Протягом останніх двох років ситуація навіть загострилася. Якщо раніше тариф на газ (а це 80% в структурі тарифу на тепло) встановлювався відразу на опалювальний сезон, то зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

"Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тариф на газ. Немає довгострокового прогнозу", – констатує Павлюк. Водночас ще торік Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє змінювати тарифи на тепло без довгої процедури узгодження. Якщо раніше, щоби підвищити тариф на тепло, потрібно було витратити від двох до чотирьох місяців, то зараз зробити це можна в тому ж місяці.

Структура тарифу на опалення в Києві КМДА

Фактично вартість опалення для українців змінюватиметься щомісяця. Якщо в жовтні, ймовірно, різниця буде незначною, то в розпал сезону, в грудні-лютому, газ може підскочити в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр, розповідає представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

"Зараз ціна контрактів на вересень уже становить 5,5-5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів понад 7 грн за кубометр", – резюмує Компан у коментарі OBOZREVATEL.

З огляду на структуру тарифу на тепло за такого подорожчання газу тарифи на опалення можуть зрости приблизно на 15-16%. Наприклад, якщо в жовтні за опалення однокімнатної квартири доведеться віддавати приблизно 1,1 тис. грн, то вже в грудні за ту ж квартиру прийде платіжка в 1,2-1,3 тис. грн.

До слова, нововведення, згідно з яким тариф на тепло можна переглядати кілька разів за опалювальний сезон, прописано і в останньому меморандумі з МВФ. Там практично дослівно йдеться, що в Україні вводиться законодавча вимога, згідно з якою з 1 жовтня 2020 року компанії-постачальники тепла зможуть кілька разів за рік переглядати тарифи з урахуванням ринкових цін на газ.

"Ми забезпечимо, щоб до кінця серпня 2020 року всі тарифи на опалення, які формуються і НКРЕКП, і місцевими органами влади, було переглянуто й офіційно затверджено так, щоб повністю відповідати рівню ціни на газ та іншим витратам, зокрема капітальним вкладенням", – йдеться в документі, який оприлюднив МВФ.

Точно спрогнозувати вартість блакитного палива вкрай складно. Ситуація кардинально змінюється з огляду на ситуацію на світових ринках, поширення коронавірусу і т.д.

Тарифи на опалення вже переглядають

Більшість українських міст уже зареєструвала проєкт рішення (або навіть погодила його) про перегляд вартості тепла. І, як показала практика, українці в різних містах перебувають в абсолютно різних ситуаціях. Десь опалення стане дешевшим, десь же навпаки – подорожчає.

Вартість опалення КМДА

Аналітик Єгор Комов пояснює OBOZREVATEL: ще одна проблема, з якою стикаються підприємства і яка змушує переглядати тарифи, – великі борги населення. Касові розриви призводять до того, що постачальники тепла не можуть вчасно заплатити за газ, електроенергію, воду. А все це призводить до накопичення проблем і, можливо, ставить усю систему на межу колапсу.

"Тут може бути безліч факторів. Десь справді неефективне управління, десь дуже слабка робота з населенням, десь неправильно встановлено тарифи. Це все те, що нагромаджено", – розповідає Комов.

Єдиний же варіант платити менше і не залежати від тарифів – утеплити свій будинок, встановити індивідуальний тепловий пункт із автоматичним погодним регулюванням і не споживати зайвого. У такому разі навіть під час зростання тарифів платити можна буде на 30-40% менше.

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