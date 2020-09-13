Українці отримають по дві пенсії: в Кабміні розкрили плани

Українці при виході на пенсію будуть отримувати по дві виплати, а з своїх зарплат платити додатковий внесок. Відповідне нововведення повинні розробити до кінця року.

Відповідні плани опубліковані в планах Кабінету міністрів, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Тут є як прихильники, так і противники такого рішення. Наприклад, колишній міністр соцполітики Андрій Рева наполягає, що в наявній ситуації зберегти і тим більше примножити зібрані кошти вкрай складно.

За словами прем'єра, накопичувальні пенсії виплачуватимуть поряд з солідарними (ті, що є зараз). "Коли ти виходиш на пенсію, то можна цей бонус відразу зняти, а можна його розтягнути в часі", – пояснив прем'єр.

Для прикладу, якщо щомісяця відкладати на накопичувальний рахунок по 7% від зарплати, то на пенсії можна буде отримувати додаткову виплату в розмірі 10,2% від останньої зарплати.

Який був би розмір другої пенсії:

За зарплати в 20 тисяч і внесків у 7% – 2 тисячі гривень;

За зарплати в 10 тисяч і внесків в 7% – 1,02 тисячі гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих у Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.