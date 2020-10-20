Українці на опаленні втратять тисячі: як зміняться тарифи і що робити

В Україні з початком опалювального сезону зростуть і тарифи на тепло. Левова частка багатоквартирних будинків втрачає близько 40-60% тепла, через це доводиться переплачувати в рази.

Про те, де будуть проблеми зі стартом опалювального сезону, як оформити субсидію і чому Гкал йдуть даремно – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Деякі міста можуть залишитися без тепла

В Україні вже ввімкнули опалення в багатьох містах, зокрема і Києві. Щоб почати опалювальний сезон, підприємства повинні отримати від "Нафтогазу" блакитне паливо. А це можливо тільки за умови, якщо вони сплатили хоча б 90% вже спожитого газу, або ж підписали з НАК договір реструктуризації, погодили графік виплат.

За останніми даними, приблизно в 45 населених пунктах опалювальний сезон може розпочатися із затримкою. Всьому виною є борги. За необхідних 90% рівень розрахунків у Луганській області становитиме всього 56%, у Дніпропетровській – 71%, у Кіровоградській – 81%, а в Івано-Франківській – 82%.

Ситуація стрімко змінюється, можливо, з моменту останнього оновлення інформації кількість боржників уже скоротилася. Якщо ж нічого не змінилося, сотні тисяч українців можуть залишитися без тепла доти, доки їхній постачальник не домовиться з "Нафтогазом" і не підпише договір реструктуризації.

До речі, минулі роки Кабмін регулярно нагадував місцевій владі: якщо не почнуть опалювальний сезон вчасно, можуть сісти у в'язницю. Так, стаття 367 Кримінального кодексу України передбачає ув'язнення до 5 років за неналежне виконання своїх обов'язків, або невиконання обов'язків, яке призвело до значних наслідків.

Як зміняться тарифи на опалення?

Тарифи на опалення можуть змінюватися навіть щомісяця, розповідає OBOZREVATEL директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк. І все залежатиме від вартості газу, який становить до 80% у складовій вартості тепла. "Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тариф на газ. Немає довгострокового прогнозу", – констатує Павлюк.

Аналітик Єгор Комов розповідає: з урахуванням можливого подорожчання газу до 7 грн за кубометр, тарифи на тепло можуть зрости на 15% і практично досягти рівня минулого року. "Думаю, що подорожчання ніяк не уникнути. Це чиста математика: з початком опалювального сезону зростає попит на газ, збільшується разом з тим і ціна на нього. Для генерації тепла необхідно закуповувати газ, тобто тепло не може не подорожчати в ситуації, коли дорожчає блакитне паливо", – пояснює Комов.

Щоправда, варто враховувати, що у кожного підприємства є своя структура тарифів. Деякі зовсім не використовують газ для генерації Гкал, тому на них зміни тарифів вплинуть не так істотно.

Як оформити субсидії на опалювальний сезон?

Правила оформлення не змінилися, як і минулого року, потрібно всього лише звернутися до органу соцзахисту із заявою та декларацією про доходи. Якщо хтось з прописаних членів сім'ї живе окремо, у декларації потрібно вказати "прописаний, але не проживає".

У такому разі спеціальна комісія, створена місцевими органами влади, ухвалить рішення, чи враховувати дохід такого члена сім'ї під час розрахунку субсидії, чи ні.

Під час розрахунку враховуватимуть:

зарплату всіх працездатних членів сім'ї, стипендію, допомогу з безробіття, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи фізосіб-підприємців. Для мешканців сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів).

Не враховуватимуть:

суму, яка виплачується одноразово при народженні та усиновленні дитини – 10320 грн;

держдопомогу дітям-сиротам;

аліменти;

відсотки по депозитах, допомогу від благодійних організацій;

адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання та оплату житлокомпослуг;

разову виплату у разі присвоєння статусу "Мати-героїня" (10 прожмінімумів для працездатних на 1 січня поточного року, зараз 20270 грн);

компенсацію в рамках послуги "муніципальна няня";

соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А (що вимагає постійного догляду).

Як втрачається тепло

Українці із субсидіями можуть не просто не платити за комуналку, але і "заробляти". Для цього потрібно скоротити обсяги споживання і витрачати менше нормативів. У Державному агентстві з питань енергоефективності пояснюють:

тепловий лічильник у квартирі, яка під'єднана до центрального опалення, дозволяє відстежити, скільки тепла ви отримали і платити тільки за цю кількість;

Термостатичний вентиль на радіатор дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі або окремій кімнаті;

розмір опалювального приладу повинен відповідати розміру приміщення, що опалюється, і його варто вимикати, якщо нікого немає вдома;

опалювальні прилади та радіатори будуть ефективнішими, якщо їх не закривати меблями, важкими шторами, одягом або декоративними панелями;

система "тепла підлога" – спосіб підвести тепло саме туди, де воно найбільше потрібно. Наприклад, робочий стіл;

газову колонку або бойлер, що відпрацювали вже 15-20 років, варто замінити, так як з часом ці пристрої втрачають ефективність.

Велика частина тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері і вікна, через дах і через зовнішні стіни. Відповідно, їх потрібно утеплювати. Найдоступніший варіант, який може вибрати кожен, – утеплити вікна поролоновими смужками, підтягнути дверні петлі і додатково оббити самі двері, задути монтажною піною місця виходу і входу труб із дому.

"Вікна з подвійним або потрійним склінням в декілька разів зменшують втрати тепла. Необхідно підвищити теплоізоляцію вхідних дверей, звертаючи увагу на низ, верх і бічні стики між дверима і стіною", – пояснюють в агентстві.

Визначити, скільки відсотків тепла втрачається через вікна, а скільки – через дах, потрібно в кожному випадку індивідуально. Обсяги та джерела тепловтрат залежатимуть від стану конкретного будинку, розповідає OBOZREVATEL керівник відділу з комунікацій постачальника електроенергії, газу та енергоефективних рішень YASNO Антон Ковалишин. Загалом же будівлі радянської споруди можуть економити до 50%, а іноді – до 60% теплової енергії за умови комплексної термомодернізації.

"Важливо пам'ятати про те, які заходи в якій черговості краще робити. Найперше потрібно перевірити, щоб у багатоповерхівці був загальнобудинковий лічильник тепла – він дає змогу платити за фактично спожиту теплову енергію. Загалом в Україні понад 80% багатоквартирних будинків уже обладнані загальнобудинковими теплолічильниками. Є міста, де 100% будинків уже мають такі прилади обліку", – розповідає Ковалишин.

Істотно зменшити тепловтрати й економити допоможе автоматика. Наприклад, якщо в будинку 70-х років опалення однокімнатної квартири в Києві обходиться приблизно в 1500 грн на місяць, то установка індивідуального теплового пункту з автоматичним погодним регулюванням може зменшити суми в платіжках на 25-50%.

Також необхідно виконати балансування стояків, щоб тепло рівномірно розподілялося по всіх квартирах; утеплити всі комунікації (труби), щоб тепло доходило до квартир, а не втрачалося по шляху, зробити промивання системи опалення. Тільки ці заходи можуть дозволити замість 1500 грн платити щомісяця лише 750 грн.

"Додаткову економію можна отримати, якщо замінити вікна на енергоефективні. Потрібно поставити енергозберігальні вікна та двері в під'їзді, плюс повинен бути тамбур, щоб тепло не втрачалося. Далі потрібно утеплювати всю будівлю по периметру від цоколя до коника даху. Також необхідно утеплити горище і сам дах", – розповідає Ковалишин.

Щоб визначити можливу економію, всі потрібні технічні заходи й вимоги до них, треба запросити енергоаудитора. Він розрахує вимоги до обладнання та матеріалів утеплення, розробить конкретні енергоефективні заходи, визначить терміни окупності кожного заходу.

Без енергоаудиту:

можна придбати обладнання та матеріали за завищеними цінами або з невідповідними характеристиками;

нашкодити самій будівлі, порушивши Державні будівельні норми;

через неправильне утеплення стін у квартирах може з'явитися цвіль;

після, можливо, доведеться демонтувати старе обладнання й утеплювач, купувати і встановлювати нові.

Зробити енергоаудит може енергосервісна компанія YASNO Efficiency. Це обійдеться приблизно в 15-20 тисяч гривень (близько 50-100 грн з квартири, залежно від розміру будинку). Крім того, у них же можна замовити авторський нагляд (щоб під час реалізації проєкту модернізації будинку було дотримано всі стандарти) або залучити як генерального підрядника, тоді все зроблять "під ключ".

"Я рекомендував би зараз ОСББ звернути увагу на таке джерело фінансування енергоефективних заходів, як енергосервісні компанії (ЕСКО). "Теплі кредити" наступного року для цієї категорії не передбачені, програми "70 на 30" у деяких містах уже закінчилася, а в деяких містах може бути не продовжена на наступний рік. ЕСКО можуть вкласти свої гроші, виконати всі роботи "під ключ", гарантувати певний рівень економії енергоресурсу, забезпечити дотримання санітарних вимог і комфорт", – додає Ковалишин. У промисловості й бюджетній сфері вже є сотні прикладів, коли саме за допомогою енергосервісу замовники істотно зменшували свої витрати на опалення.