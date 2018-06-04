Українці можуть платити за газ набагато менше: знайдено спосіб

Україна має можливість отримувати газ за більш дешевими цінами, ніж пропонують Росія і Катар.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив в.о. директора Інституту газу НАН України Олександр П'ятничко.

"Ні про яке зниження платежів говорити не доводиться хоча б тому, що з Катару прийде скраплений газ, тобто рідкий метан, а він дорожчий за стислий. Тому це не може якимось чином вплинути на зниження ціни на газ", - зазначив експерт, підкресливши, що американський сланцевий газ також не вирішить проблему тарифів.

"Американський сланцевий газ теж не вирішує цю проблему. У нас розосереджені газові родовища, потрібно займатися нашими дрібними виснаженими родовищами. Потрібні додаткові компресорні станції. Ми могли б самі робити точно такий же газ, як нам пропонує Катар прямо на наших родовищах. Тобто ми могли б на місці отримувати рідкий метан і відразу кріогенними установками розвозити по місцях і продавати його в магістральний газопровід", - заявив експерт, підкресливши, що тим не менш, в постачанні газу з Катару є одна істотна превага.

"Там є одна перевага - якщо з Катару прийде рідкий газ і ми зробимо термінали, то при обсязі споживання приблизно в 5 млрд кубів ми могли б мати 80 млрд кв/год без витрат палива. Це звичайні закони термодинаміки. Це можна зробити", - заявив експерт. "Якщо говорити про ціни на газ для України, то це буде навіть дорожче, ніж російський газ. Потрібно бурити свої родовища. Якщо пробурити на 5-6 км газ у нас є майже скрізь. Гідратними родовищами потрібно займатися", - заявив експерт, підкресливши при цьому, що якщо ми не будемо займатися своїми родовищами ми прийдемо до того, що тарифи на газ будуть постійно переглядатися у бік збільшення.

Як писав OBOZREVATEL , в Польщі заявили про готовність транспортувати природний газ в Україну з третіх країн світу.

2 червня стало відомо про те, що Україна і Катар ведуть переговори про постачання зрідженого газу з цієї близькосхідної держави. Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю катарському телеканалу Al Jazeera.