Українці можуть після звільнення ще майже рік отримувати частину зарплати: закон

Українці за законом після звільнення можуть протягом 360 днів отримувати частину заробітної плати. Розмір залежить від стажу і рівня заробітної плати.

"Допомога з безробіття особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня", – йдеться в законі про соціальне страхування.

Отже, максимальна виплата:

50% зарплати – стаж до 2 років;

55% зарплати – стаж від 2 до 6 років;

60% зарплати – стаж від 6 до 10 років;

70% зарплати – стаж від 10 років.

Перші три місяці працівнику платять повну виплату, наступні три місяці – 80%, потім – 70%. Водночас отримувати гроші можна протягом 9 місяців. Варто зазначити, що фактично це не допомога від держави – це страхівка, яку платять усі, хто працює. Із заробітної плати щомісячно 22% розподіляють до трьох фондів, один із яких – фонд із безробіття.

Для прикладу, якщо у вас була офіційна зарплата в розмірі 13 тис. грн і ви звільнилися за згодою сторін, за стажу в 4 роки перші три місяці ви зможете отримувати свою законну страхову виплату в розмірі 7,1 тис. грн. Потім ще три місяці – 5,7 тис. грн і ще стільки ж – по 5 тис. грн. Але це за умови, що за весь цей період ви не знайдете роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.