Українці можуть отримувати зарплату після звільнення: скільки безробітних і як перевіряють

В Україні закон дозволяє отримувати частину зарплати після звільнення у вигляді допомоги з безробіття. Крім того, допомогу на час карантину можуть отримувати і ті, хто втратив частину заробітку.

Про те, кому і скільки платять і як перевіряють безробітних, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як отримувати зарплату після звільнення

"Допомога з безробіття особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня", – йдеться в законі про соціальне страхування.

Отже, максимальна виплата:

50% зарплати – стаж до 2 років;

55% зарплати – стаж від 2 до 6 років;

60% зарплати – стаж від 6 до 10 років;

70% зарплати – стаж від 10 років.

Перші три місяці працівнику платять повну виплату, наступні три місяці – 80%, потім – 70%. Водночас отримувати гроші можна протягом 9 місяців. Варто зазначити, що фактично це не допомога від держави – це страхівка, яку платять усі, хто працює. Із заробітної плати щомісячно 22% розподіляють до трьох фондів, один із яких – фонд із безробіття.

Для прикладу, якщо у вас була офіційна зарплата в розмірі 13 тис. грн і ви звільнилися за згодою сторін, за стажу в 4 роки перші три місяці ви зможете отримувати свою законну страхову виплату в розмірі 7,1 тис. грн. Потім ще три місяці – 5,7 тис. грн і ще стільки ж – по 5 тис. грн. Але це за умови, що за весь цей період ви не знайдете роботи.

Як перевіряють безробітних

В Україні на час карантину можна отримувати допомогу з часткового безробіття. "Допомога надається за кожну годину, на яку працівникові скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу)", – йдеться в законі.

Водночас чиновники можуть приходити з перевірками й контролювати, куди витрачають отримані кошти. Наприклад, центр зайнятості контролює цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцю для виплати працівникам допомоги.

Під час перевірки можуть перевірити документи, які підтверджують виплату зарплати, скорочення кількості робочих годин.

Скільки в Україні безробітних

В Україні близько 1,7 млн безробітних, йдеться в даних офіційної статистики. Реальна ж кількість може бути навіть вища. Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення у віці 15-70 років – 55,2%.

З початку карантину статус безробітного в Україні отримали 525 тисяч осіб, показник на 53% вище, ніж за аналогічний період минулого року. Усі вони мають право на щомісячну виплату. Водночас процес отримання допомоги спростили, не потрібно довго збирати документи й чекати призначення.

Ексміністр соцполітики Андрій Рева упевнений, що насправді в Україні не 1,7 млн безробітних, а приблизно в двічі більше. "Якщо у нас 1,5-1,7 млн безробітних, то, за методикою Міжнародної організації праці, це означає 9% безробітних. Якщо на сьогодні приблизно 3 млн, то цю цифру можна множити на два. Виходить 15-16%, тобто до 18% активного населення в нас безробітні. Це колосальна цифра", – вказує експерт.