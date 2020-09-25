Українці можуть набагато менше платити за опалення: в Ідея Банку дають гроші на правильний ремонт

Істотне подорожчання енергоносіїв, яке відбулося за останні п’ять років, спонукає українців утеплювати своє житло й встановлювати енергозберігаюче обладнання. За рахунок цього вдається значно знизити вартість опалення й у перспективі декількох років окупити витрати на енергоефективний ремонт оселі.

Наприклад, заміна вікон на двокамерні склопакети й утеплення стін, даху і перекриття над підвалом в приватному або дачному будинку площею близько 100 кв м дозволяє зменшити енергоспоживання майже на 20%. Але на таке покращення доведеться витратити 130-170 тис. грн. У разі заміни вікон й утеплення стін двокімнатної квартири в багатоповерхівці радянських часів економія також становитиме близько 20%, а орієнтовна вартість відповідних робіт із урахуванням ціни будівельних матеріалів — 25-40 тис. грн.

Напевно, більшості українських родин такі суми треба накопичувати тривалий час й при цьому продовжувати мерзнути й втрачати зайві гроші на оплату опалення в зимовий період. Альтернативою стають банківські кредити готівкою, які можна використати на будь-які цілі - від придбання енергоефективного обладнання або матеріалів до оплати робіт будівельної бригади.

У разі, якщо власні наявні кошти обмежені, банки пропонують клієнтам рішення – кредити готівкою. А за умови підтвердження, що кошти витрачено на підвищення енергоефективності – купівлю обладнання, матеріали, – банки можуть надавати знижки. Вони дозволяють здешевити обслуговування кредиту та вчасно утеплитися до настання холодів.

Щоб отримати такий кредит, потенційному позичальнику треба заповнити заявку на сайті Ідея Банку. Протягом однієї хвилини після цього банк відправить СМС-повідомлення із попереднім рішенням щодо можливості оформлення позики. Отримати гроші й договір можна вдома, замовивши послуги кур’єра.

Для зручності клієнтів Ідея Банк надає можливість обрати свою персональну дату внесення щомісячного платежу по кредиту залежно від графіку отримання доходів. Погашати кредит безкоштовно без додаткових комісій можна через інтернет-банкінг IdeaOnline. За наявності фінансових можливостей позику можна виплатити достроково без будь-яких санкцій.