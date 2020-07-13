Українці можуть купити пенсійний стаж: чиновники назвали суми і умови

Українці, яким не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, можуть його докупити. І чим раніше це зробити, тим дешевше доведеться заплатити.

Про це OBOZREVATEL розповіли на гарячій лінії Пенсійного фонду України. Так, як пояснили фахівці ПФУ, є два способи отримати додатково стаж. Перший: якщо ви ще не досягли пенсійного віку, але офіційно не працюєте і розумієте, що стажу вам не вистачить.

"У такому випадку в податкову службу за місцем реєстрації можна укласти добровільну угоду про сплату єдиного соціального внеску з мінімальної зарплати. На даний момент це 1039 грн в місяць. Розмір мінімальної пенсії при цьому становить 1712 грн. Тобто ви зараз заплатите тисячу, а потім отримаєте 1,7 тисячі", – розповіли в ПФУ.

Особливість такого способу полягає в тому, що стаж купується по одному місяцю. Аналогічно тому, як ви б працювали і самі платили єдиний соціальний внесок. Тобто якщо для пенсії залишився рік і вам не вистачає двох років, такий спосіб вам не підійде – все одно доведеться використовувати другий метод.

Другий – якщо вам вже виповнилося 60 років і потрібно купити відразу кілька років стажу. У такому випадку розмір ЄСВ сплачується в подвійному розмірі. Наприклад, 2078 грн в місяць або 24,9 тис. за рік.

"Сума сплаченого єдиного внеску не може бути меншою, ніж дві мінімальні. При цьому, громадяни самостійно визначають період, за який можуть укласти договір про добровільну участь. Якщо ви 8 років тому не працювали два роки, можете доплатити за ті роки", – розповідають в ПФУ .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

Для цього необхідно: