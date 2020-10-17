Українці мають права на доплати до пенсій: хто може отримати на 475 грн більше

Українці мають право на доплати до пенсій, це стосується тих, хто постраждав в Чорнобильській катастрофі. Крім того, на доплати мають право і ті, хто має стаж понад норму.

Як повідомляє видання "На пенсії", виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, передбачена статтями 50 та 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

1) особам, які належать до категорії 1:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи – 474,5 0 грн;

особам з інвалідністю II групи – 379,6 0 грн;

особам з інвалідністю III групи – 284,7 0 грн;

для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи – 341,64 грн;

особам з інвалідністю II групи – 227,76 грн;

особам з інвалідністю III групи – 170,82 грн;

2) особам, які належать до категорій 2-4:

особам, які належать до категорії, 2 – 170,82 грн;

особам, які належать до категорії, 3 – 113,88 грн;

особам, які належать до категорії, 4 – 56,94 грн;

3) дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – 170,82 грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, доплату можна отримати і за стаж понад нормативний.

У грудні надбавка за рік додаткового стажу збільшиться із 17,12 до 17,69 грн, а з липня 2021-го – до 18,54 грн, а з грудня наступного року – до 19,34 грн.

На надбавку мають право жінки, які відпрацювали більш ніж 30 років і чоловіки, які мають від 35 років стажу. Крім того, на надбавку можуть розраховувати і ті, хто пізніше вийшов на пенсію за власним бажанням:

на 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% – за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відтермінування виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL: