Українці другу пенсію зможуть отримувати з 50 років: Мінсоц розробив нову реформу

В Україні Міністерство соціальної політики розробило проєкт запуску другого рівня пенсійного забезпечення, який можуть запустити вже у 2021 році. Нові норми стосуватимуться окремих категорій працівників, які зможуть виходити на заслужений відпочинок раніше і отримувати додаткову виплату.

Додатковий внесок на другий рівень роботодавці виплачуватимуть на працівників віком до 35 років. Як повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на оцінки Міністерства, обсяг накопичень досягне 15,6 млрд грн у перші п'ять років від більш ніж 135 тис. осіб.

"Джерелом фінансування пенсійних виплат із солідарної системи (до повного переходу на виплати за НППС) і формування пенсійних активів у НППС будуть страхові внески, які сплачуватимуться роботодавцями за рахунок підвищеної ставки ЄСВ на заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій", – йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт передбачає три професійні пенсійні програми. Програма №1 дає право на отримання пенсійних виплат після 50 років і роботи на шкідливих професіях (так званий список №1) від 10 років у чоловіків і від 7,5 років у жінок, програма №2 – після 55 років і роботі за списком №2 від 12,5 років у чоловіків і від 10 років у жінок.

Пенсії в Україні

Програма №3 дає можливість добровільно вступити у НППС на умовах, визначених у колективних договорах і на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.

За програмою №1 роботодавцям доведеться додатково до 22% ЄСВ платити ще 15%, у програмі №2 – 7%, у програмі №3 – від 3% за погодженням із працівниками.

Згідно із законопроєктом, страхові внески, які надійдуть за учасників НППС, Пенсійний фонд України скеровуватиме до недержавних пенсійних фондів (НПФ) і страхових компаній (СК), авторизованих Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Учасники системи зможуть самостійно вже із жовтня цього року вибирати НПФ і СК (принцип "пенсійні кошти ходять за учасником"), однак якщо вони протягом трьох місяців не зробили вибору, то НПФ буде визначено автоматично за порядком Пенсійного фонду України.

Мінсоцполітики зазначає, що плюсом переходу до фондованої системі пенсійного забезпечення, де майбутні пенсійні виплати працівникам будуть забезпечені пенсійними активами, є відділення таких активів від діяльності підприємств, а також можливість успадкування таких коштів.

Крім того, відомство зазначає, що роботодавці вищезазначених категорій працівників, які сьогодні у значному обсязі здійснюють відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, платитимуть тільки за людей, які реально працюють і зможуть заощадити. Водночас за відсутності сьогодні у підприємства таких пенсіонерів витрати роботодавця зростуть, зазначається у документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме поруч із дієвою солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.