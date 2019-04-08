Віддавати до 10% зарплати: розкриті деталі пенсійного нововведення в Україні

Запровадження накопичувальних пенсій в Україні передбачає, що українці будуть додатково віддавати до 10% зарплати на другий рівень пенсійного забезпечення.

Які нововведення містить розроблений Кабміном законопроект про накопичувальні пенсії, розповіла в ефірі ObozTV старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко.

Експерт прокоментувала терміни впровадження накопичувальних пенсій: "Розроблений законопроект встановлює досить гнучкий час... Коли ухвалять закон, знадобиться ще два роки на створення інфраструктури, яка буде працювати. Треба побудувати цей рівень, вирішити всі організаційні питання. І тільки через два роки після прийняття закону підуть гроші й будуть внески, система запрацює як фінансові потоки".

Ткаченко розповіла, що згідно із законопроектом, безпосередньо інвестуванням коштів вкладників будуть займатися приватні компанії з управління активами.

За її словами, законопроект передбачає, що система буде обов'язковою – люди працездатного віку повинні платити. Зараз законопроект передбачає, що відмовитися не можна.

"У Грузії, яку нам досить часто ставлять у приклад, передбачається можливість відмови, коли внесок платить не тільки сама людина, а й роботодавець і держава... У нас поки передбачається, що людина буде зі своєї кишені платити ці гроші. Це досить болюче питання – від сьогоднішніх потреб щось взяти і відкласти на своє майбутнє", – зазначила експерт.

Науковий співробітник нагадала, що законопроект передбачає відрахування 2% від заробітку в перший рік. Далі внесок буде поступово збільшуватися до 10%.

Ткаченко розповіла, що в Україні є добровільна накопичувальна система, але там дуже мало учасників – люди нею майже не користуються.

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За її словами, українці побоюються, що їхні відрахування на накопичувальну пенсію з'їсть інфляція. Однак індивідуальні накопичення більш уразливі до інфляції, а також до крадіжок і шахрайства.

"Велика перевага накопичувальної системи в тому, що гроші повинні працювати. Ці гроші – величезний інвестиційний ресурс", – пояснила експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Експерти прогнозують, що вже за 10-15 років існуюча солідарна пенсійна система не задовольнятиме навіть мінімальні вимоги до рівня життя пенсіонера.

Введення накопичувальних пенсій покликане врятувати ситуацію. Розмір "другої" пенсії залежатиме від суми внеску. Якщо щомісяця відкладати 10%, на пенсії можна буде отримати виплату, рівну 12-14% останньої зарплати. У разі смерті учасника накопичувальної системи, зібрані кошти передадуть його родичам (це стане частиною спадщини).

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