Українським військовим у зоні ООС додатково заплатять до 18 тисяч гривень

Українським військовим, які служать у зоні ООС, призначили додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі від 5 до 18 тисяч гривень.

Це зроблено згідно наказу Міноборони від 16.09.2020 року №330. Гроші виплачуватимуть, починаючи з 27 липня 2020 року, повідомив сайт Ukrainian Military Pages.

"Додаткова винагорода виплачуватиметься військовим у районі проведення операції Об'єднаних сил, за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що ці гроші будуть виплачуватись не замість "бойових" (17 тис. грн на лінії бойового зіткнення і 6500 грн іншим), це нова додаткова винагорода, яка введена з 27 липня відповідно до постанови КМУ від 29 липня 2020 року №741. Ця постанова доповнила діючу постанову КМУ №18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських" новим пунктом.

З метою її виконання Міністерством оборони 16 вересня 2020 року було видано наказ №330 "Питання реалізації постанови КМУ від 20 січня 2016 року №18", який визначає розміри та порядок виплати винагороди. Виплату цієї винагороди військовим, які мають на неї право, буде здійснено відразу після державної реєстрації наказу №330.

Якою буде винагорода (за повний місяць):

Командувач об'єднаних сил – 18 тис. грн;

Командир оперативно-тактичного угрупування – 15 тис. грн;

Командир бригади – 13 тис. грн;

Командир батальйону (дивізіону) – 10 тис. грн;

Командир роти – 9 тис. грн;

Командир взводу – 7 тис. грн;

Командир відділення – 6 тис. грн;

Інші посади – 5 тис. грн.

Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям за місцем проходження служби за займаною або тимчасово виконуваною посадою на підставі наказів керівників органів військового управління: та військових частин, у яких зазначається розмір винагороди в гривнях, а командирам військових частин – на підставі наказів вищих командирів.

За що гроші можуть не дати

Винагорода не виплачується військовослужбовцям, які особисто допустили порушення.

Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць.

Винагорода не виплачується командирам у разі облікування порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць:

одного порушення – для командира відділення;

трьох порушень – для командирів взводів, рот (батарей);

чотирьох порушень – для командирів батальйонів (дивізіонів), бригад.

Винагорода виплачується командирам у зменшеному розмірі у разі облікування порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць:

75% – у разі допущення 1 порушення для командира батальйону, бригади;

67% – 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);

50% – 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;

33% – 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);

25% - 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади.

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